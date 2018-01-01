Депутати Волиньради просять «прояснити» ситуацію довкола шахти №9

Депутати Волиньради ухвалили звернення до прем’єра, голови Верховної Ради та міністра енергетики та вугільної промисловості із проханням вирішити ситуацію, яка склалася на ДП «Волиньвугілля» ВП «Шахта № 9 «Нововолинська».Це трапилося під час пленарного засідання 26 вересня.У тексті документа йдеться, що 30 листопада 2015 року Міністерство енергетики та вугільної промисловості України видало наказ про створення Державного підприємства «Шахта № 9 «Нововолинська» шляхом виділу його зі складу ДП «Волиньвугілля». На копальні завдяки колективу, який побоюється закриття шахти, реорганізацію не завершили.Однак неспокій на підприємстві знову спричинив наказ, у якому йдеться про термінове виділення шахти № 9 від ДП «Волиньвугілля» та переведення у третю групу.«Таке рішення виглядає сумнівним, адже діюча шахта дає робочі місця значній кількості мешканців міста Нововолинська та Іваничівського району, а вже досліджених і підтверджених запасів вугілля вистачить ще на 10-15 років повноцінної роботи.Необхідно також зважати й на те, що вугільне підприємство є бюджетоутворюючим для новоствореної Литовезької об’єднаної територіальної громади», - йдеться у зверненні.Тож депутати звернуться до високопосадовців з проханням сформулювати виважену, чітку та законодавчо закріплену позицію щодо подальшого статусу вугільного підприємства.