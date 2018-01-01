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В Україні заборонили популярні ліки для дітей

В Україні заборонили популярні ліки для дітей
В Україні тимчасово заборонили краплі від надлишкового утворення і накопичення газу, метеоризму, коліки у немовлят — "Колігаз".

Про це інформує прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише Обозреватель.

Зазначається, що йдеться саме про оральні краплі "Колігаз-Здоров'я" 40 мг/мл, по 30 мл у флаконі всіх серій.

Виробником ліків є ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна. Реєстраційне посвідчення препарату UA/12946/01/01.

Заборону встановили на підставі наказів Міністерства охорони здоров'я і законодавства України.


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Теги: ліки, заборона
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