В Україні заборонили популярні ліки для дітей





Про це інформує прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише



Зазначається, що йдеться саме про оральні краплі "Колігаз-Здоров'я" 40 мг/мл, по 30 мл у флаконі всіх серій.



Виробником ліків є ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна. Реєстраційне посвідчення препарату UA/12946/01/01.



Заборону встановили на підставі наказів Міністерства охорони здоров'я і законодавства України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні тимчасово заборонили краплі від надлишкового утворення і накопичення газу, метеоризму, коліки у немовлят — "Колігаз".Про це інформує прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише Обозреватель Зазначається, що йдеться саме про оральні краплі "Колігаз-Здоров'я" 40 мг/мл, по 30 мл у флаконі всіх серій.Виробником ліків є ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна. Реєстраційне посвідчення препарату UA/12946/01/01.Заборону встановили на підставі наказів Міністерства охорони здоров'я і законодавства України.

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