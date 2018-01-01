В Україні заборонили популярні ліки для дітей
Сьогодні, 11:28
В Україні тимчасово заборонили краплі від надлишкового утворення і накопичення газу, метеоризму, коліки у немовлят — "Колігаз".
Про це інформує прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише Обозреватель.
Зазначається, що йдеться саме про оральні краплі "Колігаз-Здоров'я" 40 мг/мл, по 30 мл у флаконі всіх серій.
Виробником ліків є ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна. Реєстраційне посвідчення препарату UA/12946/01/01.
Заборону встановили на підставі наказів Міністерства охорони здоров'я і законодавства України.
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Про це інформує прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише Обозреватель.
Зазначається, що йдеться саме про оральні краплі "Колігаз-Здоров'я" 40 мг/мл, по 30 мл у флаконі всіх серій.
Виробником ліків є ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна. Реєстраційне посвідчення препарату UA/12946/01/01.
Заборону встановили на підставі наказів Міністерства охорони здоров'я і законодавства України.
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