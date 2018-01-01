У Луцьку презентували унікальний журнал. ФОТО

У рамках проекту «Долаючи невидимі кордони/ Bridging Invisible Borders», молодь з різних куточків нашої держави під керівництвом закордонних дизайнерів та журналістів працювали над репортажами, текстовими та візуальними портретами з Луцька на Заході та Сєвєродонецька на Сході України, які увійшли до спільноствореного журналу «Зараз».Презентація цього журналу відбулася у середу, 26 вересня. Відвідали захід не тільки організатори та учасники ініціативи, а й герої матеріалів журналу та усі зацікавлені, - повідомили організатори.«Над створенням цього проекту працювали дві команди з Волинської та Луганської областей. Ми прожили близько двох тижнів на Сході України і в Луцьку. Отримали новий досвід, враження, обмінялися інформацією про міста і ще раз переконалися наскільки ми єдині та схожі в своїх поглядах», - розповіла ініціатор проекту, засновниця ГО «Центр Візуальної Освіти»Тренерами проекту виступи авторитетні європейські експерти у сфері сторітелінгу, які передали учасникам проекту новий професійний досвід та надихали їх на створення унікального для України медійного продукту.«Учасникам цієї ініціатив вдалося зробити неймовірну роботу та створити якісний журнал за два тижні, хоча зазвичай це займає набагато більше часу. Вони повірили в свої сили та створили дієву та дружню команду. Переконаний, що це тільки початок і ця молодь здивує нас новими креативними ініціативами», - зазначив тренер проекту, професор кафедри цифрової журналістики Дармштатського університетуНа 170 сторінках журналу «Зараз» читач може побачити неймовірні світлини та прочитати тексти про життєві історії звичайних українців з різних куточків нашої держави, які об'єднанні прагненням до позитивних змін та розвитку.«Робота журналіста в цьому проекті була дуже складною, але водночас цікавою. У нас з моєю колегою з Луцька вийшло три матеріали про Лисичанськ. Я написав про місто в цілому і про андеграунд. Чесно скажу, що завдяки цій роботі я й сам подивився на моє місто по-новому», - ділиться своїми думками учасник проекту з Лисичанська, яка теж брала участь в цьому проекті, зізнається, що для неї ця ініціатива стала альтернативою її навчання у виші та дозволила отримати багато нового та корисного досвіду:«Я зацікавилася цим проектом, бо до нього залучені закордонні тренери. Мені захотілося дізнатися про їх підходи в роботі, адже я навчаюся за спеціальністю журналістика в Луцьку і мені важливий такий досвід. Дуже приємно, що люди приїжджають за кордону і діляться своїми знаннями, як створювати журнали. Хочеться, щоб подібних ініціатив у нас було більше».Журнал «Зараз» є двомовним – написаний українською та англійською. Загальний тираж видання - півтори тисячі. Його планують розповсюджувати як в Україні, так і за кордоном.«Я просто вражений силою матеріалів журналу. Є статті, які заставляють плакати, а є такі, які викликають посмішку. Мене особисто цей журнал зачепив. Вірю, що він в позитивному сенсі зачепить і вас», - зазначив один з менеджерів проекту, голова ГО «Молодіжна платформа»