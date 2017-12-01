Волиняни можуть здобути спеціальність навіть не вступаючи до вишу





Про це йшлося на прес-конференції директора Волинського обласного центру зайнятості Романа Романюка у п’ятницю, 28 вересня, - пише



За словами Романа Романюка, Волинський обласний центр зайнятості довго і плідно співпрацює з Рівненським центром професійно-технічної освіти (ЦПТО) Державної служби зайнятості. Так, лише за січень-лютий 2018 року в Рівненському ЦПТО пройшли перенавчання 480 безробітних волинян.



Як розповіла, презентуючи центр, старший майстер виробничого навчання Рівненського ЦПТО Майя Сульжик, у їхньому закладі існує можливість підтвердити результати неформального професійного навчання. Тобто коли людина здобула спеціальність під час стажування на виробництві, а не має кваліфікаційного свідоцтва, вона може його отримати у центрі. Наразі тут впроваджений курс лише за професією «кухар» (з 3 по 6 розряди). Надалі планують запровадити ще курс за напрямом «охоронник», який уже розроблений в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вісім мешканців Волині (з Луцького, Любомльського, Ківерцівського, Маневицького та Іваничівського районів) підтвердили кваліфікацію, яку попередньо здобули шляхом неформального навчання за спеціальністю кухар 3-го розряду.Про це йшлося на прес-конференції директора Волинського обласного центру зайнятостіу п’ятницю, 28 вересня, - пише Волинь24 За словами Романа Романюка, Волинський обласний центр зайнятості довго і плідно співпрацює з Рівненським центром професійно-технічної освіти (ЦПТО) Державної служби зайнятості. Так, лише за січень-лютий 2018 року в Рівненському ЦПТО пройшли перенавчання 480 безробітних волинян.Як розповіла, презентуючи центр, старший майстер виробничого навчання Рівненського ЦПТО, у їхньому закладі існує можливість підтвердити результати неформального професійного навчання. Тобто коли людина здобула спеціальність під час стажування на виробництві, а не має кваліфікаційного свідоцтва, вона може його отримати у центрі. Наразі тут впроваджений курс лише за професією «кухар» (з 3 по 6 розряди). Надалі планують запровадити ще курс за напрямом «охоронник», який уже розроблений в Україні.

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