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Волиняни можуть здобути спеціальність навіть не вступаючи до вишу

Волиняни можуть здобути спеціальність навіть не вступаючи до вишу
Вісім мешканців Волині (з Луцького, Любомльського, Ківерцівського, Маневицького та Іваничівського районів) підтвердили кваліфікацію, яку попередньо здобули шляхом неформального навчання за спеціальністю кухар 3-го розряду.

Про це йшлося на прес-конференції директора Волинського обласного центру зайнятості Романа Романюка у п’ятницю, 28 вересня, - пише Волинь24.

За словами Романа Романюка, Волинський обласний центр зайнятості довго і плідно співпрацює з Рівненським центром професійно-технічної освіти (ЦПТО) Державної служби зайнятості. Так, лише за січень-лютий 2018 року в Рівненському ЦПТО пройшли перенавчання 480 безробітних волинян.

Як розповіла, презентуючи центр, старший майстер виробничого навчання Рівненського ЦПТО Майя Сульжик, у їхньому закладі існує можливість підтвердити результати неформального професійного навчання. Тобто коли людина здобула спеціальність під час стажування на виробництві, а не має кваліфікаційного свідоцтва, вона може його отримати у центрі. Наразі тут впроваджений курс лише за професією «кухар» (з 3 по 6 розряди). Надалі планують запровадити ще курс за напрямом «охоронник», який уже розроблений в Україні.

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Теги: центр зайнятості, робота, працевлаштування
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