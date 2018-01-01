вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На луцькій вулиці вночі – цілковита темрява. ФОТО

На луцькій вулиці вночі – цілковита темрява. ФОТО
На вулиці 8 Березня вночі у Луцьку взагалі немає освітлення.

Про це на порталі Відкрите місто повідоимив Володимир Старгромадський.

Він зазначив, що світло вимикають о 23:00.

«Багато людей, зокрема, жінок, працює в нічні зміни, і повертатися доводиться у повній темряві», – йдеться у дописі.

«Це бокова вулиця, де немає додаткового освітлення від магазинів та барів. Цікаво можливо це така економія від "ОблЕнерго" чи "ЛуцькСвітло", за рахунок безпеки лучан?» – запитує чоловік.
На луцькій вулиці вночі – цілковита темрява. ФОТО
На луцькій вулиці вночі – цілковита темрява. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: освітлення, Луцьк, проблема
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На луцькій вулиці вночі – цілковита темрява. ФОТО
Сьогодні, 12:58
Ніна Матвієнко приїхала на Волинь. ФОТО
Сьогодні, 12:32
Володимир Бондар розповів до кого звертатися, якщо виявили сміття у лісі
Сьогодні, 11:58
У луцькому «Промені» виступить Джамала*
Сьогодні, 11:19
На Одещині автомобіль впав у річку: водій загинув. ФОТО
Сьогодні, 10:43
Схожі новини
«Працює некоректно», – лучанин про систему моніторингу маршруток. ФОТО «Працює некоректно», – лучанин про систему моніторингу маршруток. ФОТО
21 вересень, 12:13
Інтер’єр зі знаком мінус: у яких умовах живуть волинські студенти Інтер’єр зі знаком мінус: у яких умовах живуть волинські студенти
18 вересень, 22:54
У Луцьку просять освітити перехід. ФОТО У Луцьку просять освітити перехід. ФОТО
06 вересень, 14:04
У Луцьку нечистоти заливають вулицю. ФОТО У Луцьку нечистоти заливають вулицю. ФОТО
06 вересень, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На луцькій вулиці вночі – цілковита темрява. ФОТО
Сьогодні, 12:58
 0
Ніна Матвієнко приїхала на Волинь. ФОТО
Сьогодні, 12:32
 0
Володимир Бондар розповів до кого звертатися, якщо виявили сміття у лісі
Сьогодні, 11:58
 0
У луцькому «Промені» виступить Джамала*
Сьогодні, 11:19
 0
На Одещині автомобіль впав у річку: водій загинув. ФОТО
Сьогодні, 10:43
 0
Медіа
відео
1/8