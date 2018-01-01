На луцькій вулиці вночі – цілковита темрява. ФОТО
Сьогодні, 12:58
На вулиці 8 Березня вночі у Луцьку взагалі немає освітлення.
Про це на порталі Відкрите місто повідоимив Володимир Старгромадський.
Він зазначив, що світло вимикають о 23:00.
«Багато людей, зокрема, жінок, працює в нічні зміни, і повертатися доводиться у повній темряві», – йдеться у дописі.
«Це бокова вулиця, де немає додаткового освітлення від магазинів та барів. Цікаво можливо це така економія від "ОблЕнерго" чи "ЛуцькСвітло", за рахунок безпеки лучан?» – запитує чоловік.
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Про це на порталі Відкрите місто повідоимив Володимир Старгромадський.
Він зазначив, що світло вимикають о 23:00.
«Багато людей, зокрема, жінок, працює в нічні зміни, і повертатися доводиться у повній темряві», – йдеться у дописі.
«Це бокова вулиця, де немає додаткового освітлення від магазинів та барів. Цікаво можливо це така економія від "ОблЕнерго" чи "ЛуцькСвітло", за рахунок безпеки лучан?» – запитує чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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