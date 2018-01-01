На луцькій вулиці вночі – цілковита темрява. ФОТО





Про це на порталі Володимир Старгромадський.



Він зазначив, що світло вимикають о 23:00.



«Багато людей, зокрема, жінок, працює в нічні зміни, і повертатися доводиться у повній темряві», – йдеться у дописі.



«Це бокова вулиця, де немає додаткового освітлення від магазинів та барів. Цікаво можливо це така економія від "ОблЕнерго" чи "ЛуцькСвітло", за рахунок безпеки лучан?» – запитує чоловік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці 8 Березня вночі у Луцьку взагалі немає освітлення.Про це на порталі Відкрите місто повідоимивВін зазначив, що світло вимикають о 23:00.«Багато людей, зокрема, жінок, працює в нічні зміни, і повертатися доводиться у повній темряві», – йдеться у дописі.«Це бокова вулиця, де немає додаткового освітлення від магазинів та барів. Цікаво можливо це така економія від "ОблЕнерго" чи "ЛуцькСвітло", за рахунок безпеки лучан?» – запитує чоловік.

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