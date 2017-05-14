Волинь – в ТОПі найбагатших областей України





Про це повідомила



У Держстаті відзначили, що найбільше зростання середньої зарплати штатних працівників за рік спостерігався в Полтавській (на 30,7%), Тернопільській (на 30,2%), Вінницькій (на 29,5%), Волинській (на 27,9%) , Херсонській (на 26,7%), Київській (на 27%), Житомирської (на 26,7%), Одеській (на 26,7%), Закарпатській (на 26,5%), Кіровоградській (на 26,2 %), Львівській (на 26%), Запорізької (на 25,9%), Черкаській (на 25,6%), Рівненській (на 25,1%), Харківській (на 24, 7%), Чернігівській та Сумській ( на 24,2%), Івано-Франківській та Миколаївській (на 24%), Хмельницькій (на 23,8%), Чернівецькій (на 23,5%) областях і в Києві (на 23,4%).



Середня зарплата в 2,4 рази перевищила встановлену законом мінімальну зарплату в 3723 грн.



Зростання реальної зарплати в серпні в порівнянні з показником минулого року становить 15,7%.



У Держстаті уточнили, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованих Росією українських територій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У серпні 2018 року середня зарплата українців збільшилася до 8977 гривень. Це на 26,19% вище від початку року.Про це повідомила Державна служба статистики У Держстаті відзначили, що найбільше зростання середньої зарплати штатних працівників за рік спостерігався в Полтавській (на 30,7%), Тернопільській (на 30,2%), Вінницькій (на 29,5%), Волинській (на 27,9%) , Херсонській (на 26,7%), Київській (на 27%), Житомирської (на 26,7%), Одеській (на 26,7%), Закарпатській (на 26,5%), Кіровоградській (на 26,2 %), Львівській (на 26%), Запорізької (на 25,9%), Черкаській (на 25,6%), Рівненській (на 25,1%), Харківській (на 24, 7%), Чернігівській та Сумській ( на 24,2%), Івано-Франківській та Миколаївській (на 24%), Хмельницькій (на 23,8%), Чернівецькій (на 23,5%) областях і в Києві (на 23,4%).Середня зарплата в 2,4 рази перевищила встановлену законом мінімальну зарплату в 3723 грн.Зростання реальної зарплати в серпні в порівнянні з показником минулого року становить 15,7%.У Держстаті уточнили, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованих Росією українських територій.

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