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Лелеку, який блукав дитсадком на Волині, завезли у зоопарк

Лелеку, який блукав дитсадком на Волині, завезли у зоопарк
До володимир-волинських рятувальників нещодавно зателефонували мешканці міста, котрі повідомили про лелеку, який блукає однією з центральних вулиць міста.

Небайдужі жителі переймалися долею птаха, який чомусь не полетів до вирію, - пише t1.ua.

І хоча до обов’язків рятувальників не входить опікуватись птахами, однак було прийнято рішення зреагувати на виклик.

Тож рятувальники виїхали на вулицю Ковельську, де за інформацією, лелека блукав на території дитячого садочка «Казка».

В результаті, вирішили зателефонувати до Луцького зоопарку і поцікавитись, чи не погодяться там прийняти лелеку. Отримавши позитивну відповідь, начальник державної пожежно-рятувальної частини № 7 В’ячеслав Процюк вирушив до обласного центру з крилатим пасажиром у машині, де передав його фахівцям.

Тепер птах буде під надійним захистом, де про нього подбають до весни.

Лелеку, який блукав дитсадком на Волині, завезли у зоопарк

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Теги: Луцький зоопарк, тварини
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