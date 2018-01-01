Після аварії у центрі Луцька письменник Володимир Лис перебуває у важкому стані
Сьогодні, 14:35
Почесний громадянин Волині, письменник та журналіст Володимир Лис знаходиться у лікарні у важкому стані після аварії.
Про це повідомила його дружина Надія Гуменюк кореспондентам Суспільного.
Нагадаємо, 23-го вересня ввечері на проспекті Волі на нерегульованому пішохідному переході автівка збила 67-річного чоловіка.
Його з травмами карета швидкої доставила до лікарні. Інспекторка поліції Іванна Назарук повідомила, що особу водія, який скоїв наїзд, встановили.
Детальніше - у сюжеті.
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Про це повідомила його дружина Надія Гуменюк кореспондентам Суспільного.
Нагадаємо, 23-го вересня ввечері на проспекті Волі на нерегульованому пішохідному переході автівка збила 67-річного чоловіка.
Його з травмами карета швидкої доставила до лікарні. Інспекторка поліції Іванна Назарук повідомила, що особу водія, який скоїв наїзд, встановили.
Детальніше - у сюжеті.
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