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Після аварії у центрі Луцька письменник Володимир Лис перебуває у важкому стані

Після аварії у центрі Луцька письменник Володимир Лис перебуває у важкому стані
Почесний громадянин Волині, письменник та журналіст Володимир Лис знаходиться у лікарні у важкому стані після аварії.

Про це повідомила його дружина Надія Гуменюк кореспондентам Суспільного.

Нагадаємо, 23-го вересня ввечері на проспекті Волі на нерегульованому пішохідному переході автівка збила 67-річного чоловіка.

Його з травмами карета швидкої доставила до лікарні. Інспекторка поліції Іванна Назарук повідомила, що особу водія, який скоїв наїзд, встановили.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: Володимир Лис, аварія, медицина
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