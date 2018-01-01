Після аварії у центрі Луцька письменник Володимир Лис перебуває у важкому стані

Володимир Лис знаходиться у лікарні у важкому стані після аварії.



Про це повідомила його дружина Надія Гуменюк кореспондентам



Нагадаємо, 23-го вересня ввечері



Його з травмами карета швидкої доставила до лікарні. Інспекторка поліції Іванна Назарук повідомила, що особу водія, який скоїв наїзд, встановили.



Детальніше - у сюжеті.





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