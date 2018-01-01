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У Луцькому замку розпочався фестиваль «Стравінський і Україна»

У Луцькому замку розпочався фестиваль «Стравінський і Україна»
Осіннього вечора 1 жовтня у древніх стінах Луцького замку лунала класична музика. Саме тут відбулося відкриття XV музичного фестивалю «Стравінський та Україна».

Участь у відкритті мистецького дійства взяли представники влади, громадськості та творча інтелігенція Волині, - передає Волинська правда.

Перед початком імпрези присутні могли ознайомитися із короткою історією фестивалю «Стравінський та Україна». Заснований у 1994 році, цей фестиваль, присвячений творчості видатного композитора Ігоря Стравінського, життя якого безпосередньо пов’язане із Волинським краєм, був поновлений вже у 2005 році, і з цього часу регулярно проводиться на Волині.

А розпочалася програма фестивалю із виступу Національного академічного духового оркестру України під керівництвом Михайла Мороза. У неперевершеному виконанні музикантів пролунали твори Ігоря Стравінського та інших композиторів минулого і сучасності.

У Луцькому замку розпочався фестиваль «Стравінський і Україна»

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Теги: фестиваль, Луцьк
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