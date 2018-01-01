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Осінній світанок на Світязі. ФОТО

Осінній світанок на Світязі. ФОТО
На Світязі можна помилуватися не лише прекрасним заходом сонця, а й осінніми світанками.

Про це повідомляє Район. Шацьк.

«Тиша та спокій, на відміну від літа, панують тепер на найглибшому українському озері. А до цього додайте ще й легкий осінній туман на озері. І тоді здається, ніби вода – горить», - йдеться у повідомленні.

Світлини з такого чарівного осіннього світанку на озері Світязь опублікувала волинянка Олена Редько.

Осінній світанок на Світязі. ФОТО
Осінній світанок на Світязі. ФОТО
Осінній світанок на Світязі. ФОТО
Осінній світанок на Світязі. ФОТО
Осінній світанок на Світязі. ФОТО
Осінній світанок на Світязі. ФОТО
Осінній світанок на Світязі. ФОТО

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Теги: Світязь, відпочинок
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