Осінній світанок на Світязі. ФОТО
Сьогодні, 00:59
На Світязі можна помилуватися не лише прекрасним заходом сонця, а й осінніми світанками.
Про це повідомляє Район. Шацьк.
«Тиша та спокій, на відміну від літа, панують тепер на найглибшому українському озері. А до цього додайте ще й легкий осінній туман на озері. І тоді здається, ніби вода – горить», - йдеться у повідомленні.
Світлини з такого чарівного осіннього світанку на озері Світязь опублікувала волинянка Олена Редько.
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Про це повідомляє Район. Шацьк.
«Тиша та спокій, на відміну від літа, панують тепер на найглибшому українському озері. А до цього додайте ще й легкий осінній туман на озері. І тоді здається, ніби вода – горить», - йдеться у повідомленні.
Світлини з такого чарівного осіннього світанку на озері Світязь опублікувала волинянка Олена Редько.
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