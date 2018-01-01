Осінній світанок на Світязі. ФОТО





Про це повідомляє



«Тиша та спокій, на відміну від літа, панують тепер на найглибшому українському озері. А до цього додайте ще й легкий осінній туман на озері. І тоді здається, ніби вода – горить», - йдеться у повідомленні.



Світлини з такого чарівного осіннього світанку на озері Світязь опублікувала волинянка Олена Редько.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Світязі можна помилуватися не лише прекрасним заходом сонця, а й осінніми світанками.Про це повідомляє Район. Шацьк «Тиша та спокій, на відміну від літа, панують тепер на найглибшому українському озері. А до цього додайте ще й легкий осінній туман на озері. І тоді здається, ніби вода – горить», - йдеться у повідомленні.Світлини з такого чарівного осіннього світанку на озері Світязь опублікувала волинянка

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