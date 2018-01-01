Брати Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса. ФОТО

Віталія та Володимира Кличків внесли до Книги рекордів Гіннеса, як братів-чемпіонів, які на двох провели найбільшу кількість боїв.



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«Віталія та Володимира Кличків внесли до Книги рекордів Гіннеса, як братів-чемпіонів, які на двох провели найбільшу кількість боїв. Про це оголосили на гала-вечорі 56-го конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC), який сьогодні відкрився в Києві», - зазначається у повідомленні.



«Для мене ця відзнака є несподіванкою. Наш з Володимиром рекорд - це рекорд усіх, хто підтримував братів Кличків, хто вболівав за нас та за Україну. Адже ми завжди відстоювали честь нашої країни», - сказав вічний чемпіон WBC Віталій Кличко.



Нагадаємо, з 1 по 5 жовтня в Києві проходить Конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC). До столиці України прибули світові легенди боксу Леннокс Льюіс, Ерік Моралес, Евандер Холіфілд та інши легендарні боксери. Прибули також президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери. Всього в столицю України для участі у конгресі приїхало близько 700 учасників зі 166 країн світу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. тавнесли до Книги рекордів Гіннеса, як братів-чемпіонів, які на двох провели найбільшу кількість боїв.Про це повідомляє Укрінформ «Віталія та Володимира Кличків внесли до Книги рекордів Гіннеса, як братів-чемпіонів, які на двох провели найбільшу кількість боїв. Про це оголосили на гала-вечорі 56-го конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC), який сьогодні відкрився в Києві», - зазначається у повідомленні.«Для мене ця відзнака є несподіванкою. Наш з Володимиром рекорд - це рекорд усіх, хто підтримував братів Кличків, хто вболівав за нас та за Україну. Адже ми завжди відстоювали честь нашої країни», - сказав вічний чемпіон WBC Віталій Кличко.Нагадаємо, з 1 по 5 жовтня в Києві проходить Конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC). До столиці України прибули світові легенди боксута інши легендарні боксери. Прибули також президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери. Всього в столицю України для участі у конгресі приїхало близько 700 учасників зі 166 країн світу.

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