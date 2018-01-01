Брати Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса. ФОТО
Сьогодні, 03:05
Віталія та Володимира Кличків внесли до Книги рекордів Гіннеса, як братів-чемпіонів, які на двох провели найбільшу кількість боїв.
Про це повідомляє Укрінформ.
«Віталія та Володимира Кличків внесли до Книги рекордів Гіннеса, як братів-чемпіонів, які на двох провели найбільшу кількість боїв. Про це оголосили на гала-вечорі 56-го конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC), який сьогодні відкрився в Києві», - зазначається у повідомленні.
«Для мене ця відзнака є несподіванкою. Наш з Володимиром рекорд - це рекорд усіх, хто підтримував братів Кличків, хто вболівав за нас та за Україну. Адже ми завжди відстоювали честь нашої країни», - сказав вічний чемпіон WBC Віталій Кличко.
Нагадаємо, з 1 по 5 жовтня в Києві проходить Конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC). До столиці України прибули світові легенди боксу Леннокс Льюіс, Ерік Моралес, Евандер Холіфілд та інши легендарні боксери. Прибули також президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери. Всього в столицю України для участі у конгресі приїхало близько 700 учасників зі 166 країн світу.
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Про це повідомляє Укрінформ.
«Віталія та Володимира Кличків внесли до Книги рекордів Гіннеса, як братів-чемпіонів, які на двох провели найбільшу кількість боїв. Про це оголосили на гала-вечорі 56-го конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC), який сьогодні відкрився в Києві», - зазначається у повідомленні.
«Для мене ця відзнака є несподіванкою. Наш з Володимиром рекорд - це рекорд усіх, хто підтримував братів Кличків, хто вболівав за нас та за Україну. Адже ми завжди відстоювали честь нашої країни», - сказав вічний чемпіон WBC Віталій Кличко.
Нагадаємо, з 1 по 5 жовтня в Києві проходить Конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC). До столиці України прибули світові легенди боксу Леннокс Льюіс, Ерік Моралес, Евандер Холіфілд та інши легендарні боксери. Прибули також президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери. Всього в столицю України для участі у конгресі приїхало близько 700 учасників зі 166 країн світу.
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