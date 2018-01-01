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Брати Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса. ФОТО

Брати Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса. ФОТО
Віталія та Володимира Кличків внесли до Книги рекордів Гіннеса, як братів-чемпіонів, які на двох провели найбільшу кількість боїв.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Віталія та Володимира Кличків внесли до Книги рекордів Гіннеса, як братів-чемпіонів, які на двох провели найбільшу кількість боїв. Про це оголосили на гала-вечорі 56-го конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC), який сьогодні відкрився в Києві», - зазначається у повідомленні.

«Для мене ця відзнака є несподіванкою. Наш з Володимиром рекорд - це рекорд усіх, хто підтримував братів Кличків, хто вболівав за нас та за Україну. Адже ми завжди відстоювали честь нашої країни», - сказав вічний чемпіон WBC Віталій Кличко.

Нагадаємо, з 1 по 5 жовтня в Києві проходить Конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC). До столиці України прибули світові легенди боксу Леннокс Льюіс, Ерік Моралес, Евандер Холіфілд та інши легендарні боксери. Прибули також президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери. Всього в столицю України для участі у конгресі приїхало близько 700 учасників зі 166 країн світу.

Брати Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса. ФОТО
Брати Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса. ФОТО
Брати Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса. ФОТО

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Теги: Кличко, рекорд
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