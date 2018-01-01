Перебігав не на «зебрі»: Toyota на смерть збила пішохода. ФОТО
Сьогодні, 08:26
У Києві на проспекті Маяковського автомобіль Toyota на смерть збив чоловіка. Він перебігав дорогу у невстановленому місці.
Автомобіль Toyotа Rav 4 їхав по проспекту Маяковського у напрямку вулиці Драйзера, повідомляє "Інформатор", передає УНІАН.
В невстановленому для переходу місці, на 6-смугову дорогу вибіг чоловік. Він потрапив під колеса автомобіля, відлетівши від зіткнення приблизно на 30 метрів.
За словами поліції, загиблий найвірогідніше був без певного місця проживання. При ньому не виявили документів, що засвідчують особу.
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Автомобіль Toyotа Rav 4 їхав по проспекту Маяковського у напрямку вулиці Драйзера, повідомляє "Інформатор", передає УНІАН.
В невстановленому для переходу місці, на 6-смугову дорогу вибіг чоловік. Він потрапив під колеса автомобіля, відлетівши від зіткнення приблизно на 30 метрів.
За словами поліції, загиблий найвірогідніше був без певного місця проживання. При ньому не виявили документів, що засвідчують особу.
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