ЖК «Оріон»: 4х4, або «повний привід» ексклюзивного житла*





Квадрохауси у Зміїнці. За кількасот метрів від міської вулиці Чернишевського. 4х4 (як «повний привід» в потужному авто): чотири будинки, і в кожному по чотири двоповерхові квартири. А в одному – ще й з терасою на даху, – йдеться на сторінках



«Я їх вночі придумав. Приснилося, майже як таблиця хімічних елементів Мендєлєєву» - чи то жартує, чи всерйоз каже Андрій Разумовський, піднімаючись сходами одного з будинків. Директор будівельної компанії «Інвестор» пояснює: на початку мусить показати «вид зверху». Тоді, мовляв, усі сумніви в унікальності відпадуть.



НА ДАХУ



- Ось бачите: ділянка квадратної форми, і тут звичних і таких рідних нам таунхаусів не побудуєш. – стоячи на краю даху, Андрій обводить рукою периметр житлового комплексу «Оріон». – Якщо чесно, ми хотіли збудувати тут один елітний кількаповерховий будинок. На 3 чи 4 поверхи.



– А чому передумали?



– Тому що ми слухаємо і чуємо людей. Можливо, хтось інший затвердив би проект у дозвільних структурах – і гайда рити котлован! Але ми поговорили з сусідами. І зрозуміли, що… ну не хочуть мешканці Зміїнця, аби у них по сусідству виросла багатоповерхівка. І ми відмовилися від цієї ідеї.







– Квадрохауси – по суті чотириквартирні будинки. Не пригадаю, аби десь ще у Луцьку чи околицях хтось таке будував…



– Це справді ексклюзивний проект. І справді – така ідея мені прийшла вночі. Ну тобто як: я прокинувся, і першим ділом взяв аркуш, ручку і накреслив приблизну схему розміщення будинків. Згодом розповів ідею архітектору нашої компанії. І той, як на мене, блискуче впорався в втіленням її у проект.



Зрозумійте, «Оріон» – це не просто нетипові стильні будинки. Це комплекс, де кожній квартирі належатиме невелика ділянка землі. Це закрита територія, де мешкатиме всього 16 сімей. Це 1,2 км до центру Луцька і водночас – житло за містом. Це розумний компроміс між квартирою і власним будинком. Це великогабаритні, розкішні помешкання з детально продуманими енергозберігаючими технологіями. Це і зручна локація, і взагалі – дуже класний об’єкт.



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– З комунікаціями усе гаразд? – Тим часом з даху спостерігаю, як внизу у траншею вкладають трубу. - Знаю, що підведення води, газу, електрики – чи не «найтонше» місце у процесі будівництва житлових комплексів…



– Так, бо тут не все залежить від будівельників, є ще контролюючі органи… Але у нас цей етап позаду: «Оріон» підключений до газу. Працює власна підстанція, яка живить будинки електрикою. Успішно виконана врізка у центральний водопровід – є вода. Так само уже в минулому роботи прокладення каналізації – вона зроблена і передана на баланс і обслуговування «Луцьководоканалу».







– Ми вийшли на дах, піднявшись просто з однієї з квартир. Тобто ось ця частина даху – це теж власність господарів квартири внизу?



– Ну так. Саме в цьому будинку ми на прохання одного з власників квартири зробити експлуатований дах. Тепер можна терасу зробити, зону відпочинку організувати. Покриття даху – спеціальна мембрана, яка стійка до механічних навантажень і чудово зберігає тепло.



Я ж повторю: ми вміємо слухати і чути людей. Дуже відповідально підходимо до побажань клієнтів. І вдячні їм за такі круті ідеї. Ви тільки оцініть вид з даху! Уявляєте, як приємно тут буде теплого літнього ранку пити каву чи снідати в колі сім’ї?...



У КВАРТИРІ



– Доволі просторо… - спустившись в одну з квартир, звертаю увагу на висоту стелі – без малого 3 метри. Ще й площі 140 квадратів. – Це ж нагріти цю квартиру буде – в копієчку!







– Так, це великогабаритні квартири. Просторі, навіть розкішні. Але саме тому тут ми по-особливому подбали про зберігання тепла. Утеплили фасад і дах. Встановили надійні двері і вікна. До речі, вікна виконані за



У кожній квартирі стоятиме якісний конденсаційний котел. На першому поверсі – тепла підлога. Скурпульозно розрахована кількість батарей опалення, аби в найлютіші морози не перевантажувалася система обігріву. Загалом економія енергії – порівняно з традиційним житлом «радянського» зразка – складатиме до 30 %.







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– Коли плануєте почати вручати ключі першим мешканцям, аби вони змогли почати робити ремонт?



– Плануємо уже цієї зими.



– Цікаве рішення: є і центральний вхід в будинок, який веде у загальний коридор, і окремий вихід з кожної квартири. Навіщо так?



– Загальний вхід, який веде не у квартиру, а в коридор, береже тепло у житлі. І до того ж – з архітектурної точки зору – чотири парадні входи в один будинок були б «перебором». З одним входом це виглядає більш стильно. Мешканці ж нічого не втратили – у кожній квартирі є вихід з кухні просто на свою ділянку.



– …На якій господар зможе робити все, що захоче?



– Ну так. Поставити мангал. Лежак. Альтанку. Це ж його земля. А загалом про ландшафт ми подбаємо по-особливому. Уже маємо домовленість з компанією «Дім. Сад. Город», аби посадити тут ексклюзивні, красиві дерева і кущі.



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НА ПОДВІР’Ї



Обходимо територію. Уже стоїть акуратний паркан. Біля в’їзду робітники мостять бруківку для парковки. Буде і зовнішня, і внутрішня – кожна на 16 автомобілів. Для мешканців «Оріона» - з запасом.



Раптом ловлю себе на думці: чогось бракує…



– А дитячий майданчик?! Де йому тут розміститися?



– Ми подумали, що не варто дітлахів позбавляти можливості мати крутий ігровий майданчик. А тому відмовилися від думки робити його на території «Оріону». Поставимо навпроти – на подвір’ї церкви Апостола Филипа. Маємо з отцем Володимиром Вакіним повне порозуміння, і навіть дружні стосунки.



Майданчик займатиме цілих 5 соток. Ми вже купили обладнання і невдовзі встановимо його. От побачите – ні у Зміїнці, ні у навколишніх селах такого дитячого майданчика ще не було! «Інвестор» дотримується свого почерку - ставити тільки по-справжньому класні і якісні ігрові зони для дітей.







– Бачу, асфальтована дорога закінчується за метрів 300, не дотягнувши, до «Оріона»…



– Дотягнемо, не проблема. До своїх жител «оріонівці» доїжджатимуть рівною і безпечною дорогою.



* * *



– Головна ідея, яку ми закладали в «Оріон» - це створити місце з особливою атмосферою. – ділиться насамкінець думкою Андрій Разумовський. – Тут буде всього 16 сімей, зі схожим соціальним статусом і рівнем достатку. Тут буде охорона, освітлення і відеонагляд. Тут буде тихо і затишно. Жду не діждусь, коли ми закінчимо роботи з комунікаціями і зможемо приступити до благоустрою.



До – речі, знаєте, чому ми назвали його «Оріоном»? Астрономи кажуть, що Оріон – одне з найбільш яскравих сузір’їв на небосхилі!



Розмовляв Юрій РИЧУК (Перший)



Фото Романа ДОМБРОВСЬКОГО (Перший)





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Тоді, мовляв, усі сумніви в унікальності відпадуть.- Ось бачите: ділянка квадратної форми, і тут звичних і таких рідних нам таунхаусів не побудуєш. – стоячи на краю даху, Андрій обводить рукою периметр житлового комплексу «Оріон». – Якщо чесно, ми хотіли збудувати тут один елітний кількаповерховий будинок. На 3 чи 4 поверхи.– Тому що ми слухаємо і чуємо людей. Можливо, хтось інший затвердив би проект у дозвільних структурах – і гайда рити котлован! Але ми поговорили з сусідами. І зрозуміли, що… ну не хочуть мешканці Зміїнця, аби у них по сусідству виросла багатоповерхівка. І ми відмовилися від цієї ідеї.– Це справді ексклюзивний проект. І справді – така ідея мені прийшла вночі. Ну тобто як: я прокинувся, і першим ділом взяв аркуш, ручку і накреслив приблизну схему розміщення будинків. Згодом розповів ідею архітектору нашої компанії. І той, як на мене, блискуче впорався в втіленням її у проект.Зрозумійте, «Оріон» – це не просто нетипові стильні будинки. Це комплекс, де кожній квартирі належатиме невелика ділянка землі. Це закрита територія, де мешкатиме всього 16 сімей. Це 1,2 км до центру Луцька і водночас – житло за містом. Це розумний компроміс між квартирою і власним будинком. Це великогабаритні, розкішні помешкання з детально продуманими енергозберігаючими технологіями. Це і зручна локація, і взагалі – дуже класний об’єкт.– Тим часом з даху спостерігаю, як внизу у траншею вкладають трубу. -– Так, бо тут не все залежить від будівельників, є ще контролюючі органи… Але у нас цей етап позаду: «Оріон» підключений до газу. Працює власна підстанція, яка живить будинки електрикою. Успішно виконана врізка у центральний водопровід – є вода. Так само уже в минулому роботи прокладення каналізації – вона зроблена і передана на баланс і обслуговування «Луцьководоканалу».– Ну так. Саме в цьому будинку ми на прохання одного з власників квартири зробити експлуатований дах. Тепер можна терасу зробити, зону відпочинку організувати. Покриття даху – спеціальна мембрана, яка стійка до механічних навантажень і чудово зберігає тепло.Я ж повторю: ми вміємо слухати і чути людей. Дуже відповідально підходимо до побажань клієнтів. І вдячні їм за такі круті ідеї. Ви тільки оцініть вид з даху! Уявляєте, як приємно тут буде теплого літнього ранку пити каву чи снідати в колі сім’ї?...- спустившись в одну з квартир, звертаю увагу на висоту стелі – без малого 3 метри. Ще й площі 140 квадратів. –– Так, це великогабаритні квартири. Просторі, навіть розкішні. Але саме тому тут ми по-особливому подбали про зберігання тепла. Утеплили фасад і дах. Встановили надійні двері і вікна. До речі, вікна виконані за технологією так званого теплого монтажу - із зовнішньою гідробар’єрною та внутрішньою паробар’єрною плівками. З якісними склопакетами Solar, які реально краще бережуть тепло.У кожній квартирі стоятиме якісний конденсаційний котел. На першому поверсі – тепла підлога. Скурпульозно розрахована кількість батарей опалення, аби в найлютіші морози не перевантажувалася система обігріву. Загалом економія енергії – порівняно з традиційним житлом «радянського» зразка – складатиме до 30 %.– Плануємо уже цієї зими.– Загальний вхід, який веде не у квартиру, а в коридор, береже тепло у житлі. І до того ж – з архітектурної точки зору – чотири парадні входи в один будинок були б «перебором». З одним входом це виглядає більш стильно. Мешканці ж нічого не втратили – у кожній квартирі є вихід з кухні просто на свою ділянку.– Ну так. Поставити мангал. Лежак. Альтанку. Це ж його земля. А загалом про ландшафт ми подбаємо по-особливому. Уже маємо домовленість з компанією «Дім. Сад. Город», аби посадити тут ексклюзивні, красиві дерева і кущі.Обходимо територію. Уже стоїть акуратний паркан. Біля в’їзду робітники мостять бруківку для парковки. Буде і зовнішня, і внутрішня – кожна на 16 автомобілів. Для мешканців «Оріона» - з запасом.Раптом ловлю себе на думці: чогось бракує…– Ми подумали, що не варто дітлахів позбавляти можливості мати крутий ігровий майданчик. А тому відмовилися від думки робити його на території «Оріону». Поставимо навпроти – на подвір’ї церкви Апостола Филипа. Маємо з отцемповне порозуміння, і навіть дружні стосунки.Майданчик займатиме цілих 5 соток. Ми вже купили обладнання і невдовзі встановимо його. От побачите – ні у Зміїнці, ні у навколишніх селах такого дитячого майданчика ще не було! «Інвестор» дотримується свого почерку - ставити тільки по-справжньому класні і якісні ігрові зони для дітей.– Дотягнемо, не проблема. До своїх жител «оріонівці» доїжджатимуть рівною і безпечною дорогою.* * *– Головна ідея, яку ми закладали в «Оріон» - це створити місце з особливою атмосферою. – ділиться насамкінець думкою Андрій Разумовський. – Тут буде всього 16 сімей, зі схожим соціальним статусом і рівнем достатку. Тут буде охорона, освітлення і відеонагляд. Тут буде тихо і затишно. Жду не діждусь, коли ми закінчимо роботи з комунікаціями і зможемо приступити до благоустрою.До – речі, знаєте, чому ми назвали його «Оріоном»? Астрономи кажуть, що Оріон – одне з найбільш яскравих сузір’їв на небосхилі!Розмовляв(Перший)Фото(Перший)

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