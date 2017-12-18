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Луцька фірма купила рівненський ЦУМ

Луцька фірма купила рівненський ЦУМ
Центральний універмаг у Рівному нещодавно був проданий новому власнику. Це бізнесмени, що мають власні фірми в Луцьку та у Львівській області.

Останні збори акціонерів АТ «Рівненський ЦУМ» відбулися 16 серпня цього року. Їх відкрив тоді ще гендиректор Олександр Олійник. У той же день був затверджений новий склад наглядової ради та ревізійної комісії, (повноваження попередньої припинили достроково), проголосували за нового секретаря та гендиректора. Посаду останнього посіла Галина Попович, - пише Рівне вечірнє.

Тож, 21 вересня 2018 року ТЗОВ «Рівне ЦУМ» зареєстроване за адресою 43026, Волинська обл., місто Луцьк, вулиця Єршова, будинок 11. Його директором є Павло Міщук. Власниками: Товариство з обмеженою відповідальністю "Спектр Центр", внесок — 350 000 грн, 100%; кінцеві бенефіціарні власники - Петрук Людмила Сергіївна, Петрук Сергій Іванович, Столмов Євген Михайлович.

Керівником ТЗОВ «Спектр Центр» є Мирончук Олександр Васильович з Луцька. Щодо бенефіціарних власників Сергія та Людмили Петруків, то вони є співзасновниками львівського ПАТ «Компанія з управління активами «Карпати-інвест». Олександр Мирончук входить до наглядової ради акціонерів ЦУМу. Інші члени ради: Андрій Петрук, Олександр Шимко, Микола Дуда та акціонер, яка входила до наглядової ради й раніше – Людмила Зоря.

До слова, наприкінці січня 2018 року «Спектр Центр» фігурувало у статті видання «Волинь Online». Видання повідомило, що фірма користувалася земельною ділянкою на вулиці Привокзальна в Луцьку майже два роки, не уклавши договори оренди землі та не сплачуючи орендну плату. Це завдало збитків міській раді Луцька на суму 1,201 мільйона гривень. Обіцяний дитячий садок на цій ділянці «Спектр Центр» так і не збудував.


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Теги: Рівне, ЦУМ, Луцьк, бізнес
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