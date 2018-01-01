Лучанин пектиме торт-яхту на шоу «Король десертів»
Сьогодні, 13:23
Лучанин Антон Линда пектиме торт-яхту на замовлення танцюриста Влада Ями та його дружини.
Про це повідомили у прес-службі телеканалу 1+1.
Зазначають, що випуск шоу відбудеться 3 вересня, о 21:45.
Учасники проекту отримають нові складні завдання від суддів Стефана Вайттинадана, Тетяни Вербицької, Кирила Сміяна та зіркових гостей Влада Ями і його дружини Ліліани. До річниці весілля з дружиною суддя проекту «Танці з зірками» на «1+1» замовить у кондитерів торти у вигляді яхт, аби згадати почуття та емоції, що переповнювали пару у найщасливіший день їхнього життя, адже весілля Влад і Ліліана святкували саме на яхті.
Учасники розділяться на 2 команди і матимуть всього 4 години на приготування вражаючих солодких яхт. Про те, хто ж автор такого незвичного замовлення, кондитери дізнаються вже під час презентації своїх кулінарних витворів. Але і тут учасників реаліті чекатиме неочікуваний сюрприз — аби доставити свої десерти, кондитери мають перепливти басейн.
Окрім цього, судді кулінарного проекту підготували для учасників ще 2 випробування: вони мають своїми десертами повідомити важливу звістку, наприклад про вагітність, і перетворити кондитерську на галерею із донатсів.
У минулому випуску проект залишила Марина Собко, а змагання за титул «Короля десертів» продовжили 5 учасників: Антон Линда, Руслан Вичеров, Олег Чередниченко, Рузанна Щербина і Наталя Микуліч. Стежить за роботою учасників і атмосферою на проекті ведучий Володимир Остапчук.
Дивіться «Король десертів» сьогодні о 21:45 на «1+1».
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Про це повідомили у прес-службі телеканалу 1+1.
Зазначають, що випуск шоу відбудеться 3 вересня, о 21:45.
Учасники проекту отримають нові складні завдання від суддів Стефана Вайттинадана, Тетяни Вербицької, Кирила Сміяна та зіркових гостей Влада Ями і його дружини Ліліани. До річниці весілля з дружиною суддя проекту «Танці з зірками» на «1+1» замовить у кондитерів торти у вигляді яхт, аби згадати почуття та емоції, що переповнювали пару у найщасливіший день їхнього життя, адже весілля Влад і Ліліана святкували саме на яхті.
Учасники розділяться на 2 команди і матимуть всього 4 години на приготування вражаючих солодких яхт. Про те, хто ж автор такого незвичного замовлення, кондитери дізнаються вже під час презентації своїх кулінарних витворів. Але і тут учасників реаліті чекатиме неочікуваний сюрприз — аби доставити свої десерти, кондитери мають перепливти басейн.
Окрім цього, судді кулінарного проекту підготували для учасників ще 2 випробування: вони мають своїми десертами повідомити важливу звістку, наприклад про вагітність, і перетворити кондитерську на галерею із донатсів.
У минулому випуску проект залишила Марина Собко, а змагання за титул «Короля десертів» продовжили 5 учасників: Антон Линда, Руслан Вичеров, Олег Чередниченко, Рузанна Щербина і Наталя Микуліч. Стежить за роботою учасників і атмосферою на проекті ведучий Володимир Остапчук.
Дивіться «Король десертів» сьогодні о 21:45 на «1+1».
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