Лучанин пектиме торт-яхту на шоу «Король десертів»

Лучанинпектиме торт-яхту на замовлення танцюриста Влада Ями та його дружини.Про це повідомили у прес-службі телеканалу 1+1.Зазначають, що випуск шоу відбудеться 3 вересня, о 21:45.Учасники проекту отримають нові складні завдання від суддівта зіркових гостейі його дружини. До річниці весілля з дружиною суддя проекту «Танці з зірками» на «1+1» замовить у кондитерів торти у вигляді яхт, аби згадати почуття та емоції, що переповнювали пару у найщасливіший день їхнього життя, адже весілля Влад і Ліліана святкували саме на яхті.Учасники розділяться на 2 команди і матимуть всього 4 години на приготування вражаючих солодких яхт. Про те, хто ж автор такого незвичного замовлення, кондитери дізнаються вже під час презентації своїх кулінарних витворів. Але і тут учасників реаліті чекатиме неочікуваний сюрприз — аби доставити свої десерти, кондитери мають перепливти басейн.Окрім цього, судді кулінарного проекту підготували для учасників ще 2 випробування: вони мають своїми десертами повідомити важливу звістку, наприклад про вагітність, і перетворити кондитерську на галерею із донатсів.У минулому випуску проект залишила, а змагання за титул «Короля десертів» продовжили 5 учасників: Антон Линда,. Стежить за роботою учасників і атмосферою на проекті ведучийДивіться «Король десертів» сьогодні о 21:45 на «1+1».