У місті на Волині подорожчає тепло





Зростуть із початком прийдешнього опалювального сезону і розміри субсидій на родину, що має таке право, - пише



Хоча вже зараз грошей, що їх держава має перерахувати до кінця 2018 року, постачальникам теплоресурсів бракує, – повідомляють у Волинському РВ АМУ Асоціації міст України.



В Україні цьогоріч станом на 1 вересня перерахували 57 мільярдів гривень (80,3%) з 71 мільярда, передбачених держбюджетом субсидій із урахуванням заборгованості минулого опалювального сезону. Наприклад, лише для ДКП «Луцьктепло» борг держави за субсидіями наразі – 20 мільйонів гривень. Ситуація критична, бо окрім держборгу, ще 40 мільйонів гривень за отримані послуги не заплатили ДКП «Луцьктепло» містяни. Разом із тим, на «Луцьктепло» зарплатний борг перед власними працівниками за липень – 2 мільйони гривень, а про виплату зарплатні за серпень навіть і не йдеться. І така ситуація не лише у Луцьку.



Тож нещодавно відбулося розширене засідання Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і ЖКГ, в якому взяли участь службовці Мінрегіону, НКРЕКП та НАК «Нафтогаз України». На ньому розглянули питання підготовки до опалювального сезону 2018/19 років.



Зокрема, представники міст-членів Асоціації міст України порушили проблему заборгованості держави перед теплопостачальниками за надані пільги та субсидії. Вони вимагали звернутися до керівництва Верховної Ради з наполяганням розглянути на найближчих пленарних засіданнях внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за спожиті енергоносії (реєстр. №7083 від 06.09.2017 р.). У цьому документі, який підготував вищезгаданий Комітет, враховано необхідність перегляду дати виникнення боргу, що підлягає врегулюванню, зокрема, її фіксація на 01 січня 2019 року.



Також, учасники заходу ухвалили рішення звернутися до Уряду з вимогами:



– забезпечити в стислі терміни прийняття нормативно-правових актів на виконання законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» №2119-VIII від 22 червня 2017 року та «Про житлово-комунальні послуги» №2189-VIII від 09 листопада 2017 року;



– врегулювати на законодавчому рівні питання укладення договорів на постачання природного газу з теплопостачальними організаціями, а також встановлення ціни на газ, оскільки попередній регулюючий документ втратив чинність 01 вересня 2018 року;



– визначити в державному бюджеті поточного року реальні джерела фінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах (передбачено 1 млрд. грн. із спецфонду за рахунок джерел, що на сьогодні не наповнюються в необхідних обсягах);



– забезпечити вчасне перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню;



– опрацювати питання щодо виділення додаткових коштів на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню;



– віднайти можливості додатково профінансувати цьогоріч Державну цільову програму енергоефективності в обсязі 50 млн. грн. для відшкодування державою частки «теплих кредитів», залучених ОСББ та ЖБК на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів для впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках;



– забезпечити якісну підготовку та стабільну роботу в опалювальному періоді державних ТЕЦ;



– законодавчо врегулювати питання діяльності теплопостачальних підприємств, щодо яких порушено процедуру банкрутства.



Рекомендації отримала й НКРЕКП:



– встановити для Енергоринку алгоритм та порядок розподілу коштів, які надходять під час проведення розрахунків за спожиту електричну енергію;



– підготувати зміни до законодавства щодо спрощення механізмів коригування тарифів;



– розробити та ухвалити механізм, який дозволить автоматично коригувати тарифи на комунальні послуги за спрощеною процедурою в частині складових тарифу, що не залежать від діяльності підприємства.



Міністерству фінансів доручили своєчасно опрацьовувати зведені реєстри договорів зі сплати податкової заборгованості комунальних підприємств по ПДВ та податку на прибуток, що будуть подаватись Міністерством та без затримок проводити фінансування таких видатків.



Також – вчасно проводити фінансування субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах, що утворилася до 01.01.2016 року та заборгованості з пільг та житлових субсидій.



Органам місцевого самоврядування доручили забезпечити:



– вчасне встановлення нормативів споживання комунальних послуг;



– вчасний перегляд та встановлення на економічно обґрунтованому рівні тарифів на теплову енергію, інші комунальні послуги. У випадку відмови відповідною радою встановити скориговані тарифи – передбачити компенсацію на відшкодування різниці в тарифах із місцевого бюджету у відповідний період.



Якщо уважно ознайомитися з останнім пунктом, то стає зрозуміло – нас чекає підвищення цін на теплоносії в цьому опалювальному сезоні.



До речі, ДКП «Луцьктепло» вже анонсувало підвищення тарифів, одна з причин – очікуване здорожчання газу на 23%.



Про підняття цін на тепло попередили і мешканців Володимира-Волинського, аргументуючи це приведенням витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії та централізованого опалення і постачання гарячої води до економічно обґрунтованих.



А от у Нововолинську нові тарифи на тепло стали чинними вже з 1 жовтня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському зростуть тарифи на тепло.Зростуть із початком прийдешнього опалювального сезону і розміри субсидій на родину, що має таке право, - пише Район. Володимир-Волинський Хоча вже зараз грошей, що їх держава має перерахувати до кінця 2018 року, постачальникам теплоресурсів бракує, – повідомляють у Волинському РВ АМУ Асоціації міст України.В Україні цьогоріч станом на 1 вересня перерахували 57 мільярдів гривень (80,3%) з 71 мільярда, передбачених держбюджетом субсидій із урахуванням заборгованості минулого опалювального сезону. Наприклад, лише для ДКП «Луцьктепло» борг держави за субсидіями наразі – 20 мільйонів гривень. Ситуація критична, бо окрім держборгу, ще 40 мільйонів гривень за отримані послуги не заплатили ДКП «Луцьктепло» містяни. Разом із тим, на «Луцьктепло» зарплатний борг перед власними працівниками за липень – 2 мільйони гривень, а про виплату зарплатні за серпень навіть і не йдеться. І така ситуація не лише у Луцьку.Тож нещодавно відбулося розширене засідання Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і ЖКГ, в якому взяли участь службовці Мінрегіону, НКРЕКП та НАК «Нафтогаз України». На ньому розглянули питання підготовки до опалювального сезону 2018/19 років.Зокрема, представники міст-членів Асоціації міст України порушили проблему заборгованості держави перед теплопостачальниками за надані пільги та субсидії. Вони вимагали звернутися до керівництва Верховної Ради з наполяганням розглянути на найближчих пленарних засіданнях внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за спожиті енергоносії (реєстр. №7083 від 06.09.2017 р.). У цьому документі, який підготував вищезгаданий Комітет, враховано необхідність перегляду дати виникнення боргу, що підлягає врегулюванню, зокрема, її фіксація на 01 січня 2019 року.Також, учасники заходу ухвалили рішення звернутися до Уряду з вимогами:– забезпечити в стислі терміни прийняття нормативно-правових актів на виконання законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» №2119-VIII від 22 червня 2017 року та «Про житлово-комунальні послуги» №2189-VIII від 09 листопада 2017 року;– врегулювати на законодавчому рівні питання укладення договорів на постачання природного газу з теплопостачальними організаціями, а також встановлення ціни на газ, оскільки попередній регулюючий документ втратив чинність 01 вересня 2018 року;– визначити в державному бюджеті поточного року реальні джерела фінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах (передбачено 1 млрд. грн. із спецфонду за рахунок джерел, що на сьогодні не наповнюються в необхідних обсягах);– забезпечити вчасне перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню;– опрацювати питання щодо виділення додаткових коштів на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню;– віднайти можливості додатково профінансувати цьогоріч Державну цільову програму енергоефективності в обсязі 50 млн. грн. для відшкодування державою частки «теплих кредитів», залучених ОСББ та ЖБК на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів для впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках;– забезпечити якісну підготовку та стабільну роботу в опалювальному періоді державних ТЕЦ;– законодавчо врегулювати питання діяльності теплопостачальних підприємств, щодо яких порушено процедуру банкрутства.Рекомендації отримала й НКРЕКП:– встановити для Енергоринку алгоритм та порядок розподілу коштів, які надходять під час проведення розрахунків за спожиту електричну енергію;– підготувати зміни до законодавства щодо спрощення механізмів коригування тарифів;– розробити та ухвалити механізм, який дозволить автоматично коригувати тарифи на комунальні послуги за спрощеною процедурою в частині складових тарифу, що не залежать від діяльності підприємства.Міністерству фінансів доручили своєчасно опрацьовувати зведені реєстри договорів зі сплати податкової заборгованості комунальних підприємств по ПДВ та податку на прибуток, що будуть подаватись Міністерством та без затримок проводити фінансування таких видатків.Також – вчасно проводити фінансування субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах, що утворилася до 01.01.2016 року та заборгованості з пільг та житлових субсидій.Органам місцевого самоврядування доручили забезпечити:– вчасне встановлення нормативів споживання комунальних послуг;– вчасний перегляд та встановлення на економічно обґрунтованому рівні тарифів на теплову енергію, інші комунальні послуги. У випадку відмови відповідною радою встановити скориговані тарифи – передбачити компенсацію на відшкодування різниці в тарифах із місцевого бюджету у відповідний період.Якщо уважно ознайомитися з останнім пунктом, то стає зрозуміло – нас чекає підвищення цін на теплоносії в цьому опалювальному сезоні.До речі, ДКП «Луцьктепло» вже анонсувало підвищення тарифів, одна з причин – очікуване здорожчання газу на 23%.Про підняття цін на тепло попередили і мешканців Володимира-Волинського, аргументуючи це приведенням витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії та централізованого опалення і постачання гарячої води до економічно обґрунтованих.А от у Нововолинську нові тарифи на тепло стали чинними вже з 1 жовтня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію