На Волині судили водія, який скоїв аварію і втік

На Волині судили 28–річного жителя Любешівського району, який скоїв ДТП та зник з місця пригоди.Зазначається, що інцидент трапився ще в липні цього року, - інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.Водій легкового автомобіля Ауді- А6 у липні 2018 року на автодорозі між селом Любешівська Воля – смт. Любешів, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на дерево, при цьому автомобіль отримав механічні ушкодження з матеріальними збитками та після вчинення дорожньо-транспортної пригоди залишив місце ДТП.Водію дали 340 гривень штрафу.