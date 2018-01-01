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На Волині судили водія, який скоїв аварію і втік

На Волині судили водія, який скоїв аварію і втік
На Волині судили 28–річного жителя Любешівського району, який скоїв ДТП та зник з місця пригоди.

Зазначається, що інцидент трапився ще в липні цього року, - інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.

Водій легкового автомобіля Ауді- А6 у липні 2018 року на автодорозі між селом Любешівська Воля – смт. Любешів, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на дерево, при цьому автомобіль отримав механічні ушкодження з матеріальними збитками та після вчинення дорожньо-транспортної пригоди залишив місце ДТП.

Водію дали 340 гривень штрафу.

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Теги: аварія, суд
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