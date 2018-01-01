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У Харкові чоловік порізав шию 16-річній школярці

У Харкові чоловік порізав шию 16-річній школярці
У Харкові чоловік напав на 16-річну школярку і порізав її канцелярським ножем.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, передає ТСН.

Подія трапилася 2 жовтня у Новобоварському районі міста. 28-річний місцевий мешканець на сходовому майданчику напав на дівчину, що виходила з квартири. Чоловік вихопив лезо ножа та порізав ним шию дівчині, після чого втік.

Постраждалу доправили до лікарні, де їй надали необхідну медичну допомогу. Зараз життю дівчини нічого не загрожує.

Чоловіка затримали по "гарячих слідах". 3 жовтня прокуратура затвердила йому підозру у замаху на вбивство. Зараз тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про призначення необхідних експертиз та обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Мотиви скоєння злочину з’ясовують слідчі.

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Теги: ніж, скандал, школяр, Харків, суд
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