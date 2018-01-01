Перепив горілки: на Волині чоловік викликав поліцію через «банду» у своєму домі





Про це пише



У поліцію поступив тривожний дзвінок: чоловік волав, що в його дім проникли від 8 до 10 розбійників, побили його з дружиною, а доки сам він утік на електропідстанцію, вони вчиняють безлад у хаті.



Проте, як з’ясували горохівські поліцейські, цей трилер виявився маревом 51-річного мешканця містечка.



А галюцинації навіяла чимала доза оковитої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Берестечку «банда» напала на будинок місцевого жителя. Як виявилося, чоловік перепив і йому це привиділося.Про це пише Волинь-нова У поліцію поступив тривожний дзвінок: чоловік волав, що в його дім проникли від 8 до 10 розбійників, побили його з дружиною, а доки сам він утік на електропідстанцію, вони вчиняють безлад у хаті.Проте, як з’ясували горохівські поліцейські, цей трилер виявився маревом 51-річного мешканця містечка.А галюцинації навіяла чимала доза оковитої.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію