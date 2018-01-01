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Перепив горілки: на Волині чоловік викликав поліцію через «банду» у своєму домі

Перепив горілки: на Волині чоловік викликав поліцію через «банду» у своєму домі
У Берестечку «банда» напала на будинок місцевого жителя. Як виявилося, чоловік перепив і йому це привиділося.

Про це пише Волинь-нова.

У поліцію поступив тривожний дзвінок: чоловік волав, що в його дім проникли від 8 до 10 розбійників, побили його з дружиною, а доки сам він утік на електропідстанцію, вони вчиняють безлад у хаті.

Проте, як з’ясували горохівські поліцейські, цей трилер виявився маревом 51-річного мешканця містечка.

А галюцинації навіяла чимала доза оковитої.

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Теги: алкоголь, Волинь, інцидент, поліція, Берестечко
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