Шахрайські схеми: на Волині орудують псевдопрацівники банків





Чоловік повідомив правоохоронцям, що 4 жовтня з необачності надав доступ до карти банку невідомим людям, - пише



У поліції розповіли, що до чоловіка зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником банку та попросила назвати дані банківської карти.



Дзвінок і необхідність назвати дані пояснила тим, що в разі відмови, карту банку заблокують.



Після того, як чоловік повідомив свої реквізити, з його рахунку зняли всі кошти в сумі 700 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 47-річного місцевого жителя ошукали шахраї.Чоловік повідомив правоохоронцям, що 4 жовтня з необачності надав доступ до карти банку невідомим людям, - пише Буг У поліції розповіли, що до чоловіка зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником банку та попросила назвати дані банківської карти.Дзвінок і необхідність назвати дані пояснила тим, що в разі відмови, карту банку заблокують.Після того, як чоловік повідомив свої реквізити, з його рахунку зняли всі кошти в сумі 700 гривень.

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