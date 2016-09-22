Шахрайські схеми: на Волині орудують псевдопрацівники банків
Сьогодні, 19:19
У Володимирі-Волинському 47-річного місцевого жителя ошукали шахраї.
Чоловік повідомив правоохоронцям, що 4 жовтня з необачності надав доступ до карти банку невідомим людям, - пише Буг.
У поліції розповіли, що до чоловіка зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником банку та попросила назвати дані банківської карти.
Дзвінок і необхідність назвати дані пояснила тим, що в разі відмови, карту банку заблокують.
Після того, як чоловік повідомив свої реквізити, з його рахунку зняли всі кошти в сумі 700 гривень.
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Чоловік повідомив правоохоронцям, що 4 жовтня з необачності надав доступ до карти банку невідомим людям, - пише Буг.
У поліції розповіли, що до чоловіка зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником банку та попросила назвати дані банківської карти.
Дзвінок і необхідність назвати дані пояснила тим, що в разі відмови, карту банку заблокують.
Після того, як чоловік повідомив свої реквізити, з його рахунку зняли всі кошти в сумі 700 гривень.
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