Для першокласників на Волині не вистачає підручників. ВІДЕО





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Раніше стало відомо, що на початку навчального року у волинських школах — нестача підручників.



Минув місяць, ще не усі підручники отримали першокласники, – повідомила керівниця обласного управління освіти Людмила Плахотна.



За її словами, ще й досі довозять підручники із Києва.



Деталі — у сюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Частина першокласників у волинських школах уже місяць вимушені навчатися без підручників.Про це повідомляє UA: Волинь Раніше, що на початку навчального року у волинських школах — нестача підручників.Минув місяць, ще не усі підручники отримали першокласники, – повідомила керівниця обласного управління освітиЗа її словами, ще й досі довозять підручники із Києва.Деталі — у сюжеті.

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