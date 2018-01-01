Для першокласників на Волині не вистачає підручників. ВІДЕО
Сьогодні, 06:57
Частина першокласників у волинських школах уже місяць вимушені навчатися без підручників.
Про це повідомляє UA: Волинь.
Раніше стало відомо, що на початку навчального року у волинських школах — нестача підручників.
Минув місяць, ще не усі підручники отримали першокласники, – повідомила керівниця обласного управління освіти Людмила Плахотна.
За її словами, ще й досі довозять підручники із Києва.
Деталі — у сюжеті.
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Про це повідомляє UA: Волинь.
Раніше стало відомо, що на початку навчального року у волинських школах — нестача підручників.
Минув місяць, ще не усі підручники отримали першокласники, – повідомила керівниця обласного управління освіти Людмила Плахотна.
За її словами, ще й досі довозять підручники із Києва.
Деталі — у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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