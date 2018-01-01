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Для першокласників на Волині не вистачає підручників. ВІДЕО

Для першокласників на Волині не вистачає підручників. ВІДЕО
Частина першокласників у волинських школах уже місяць вимушені навчатися без підручників.

Про це повідомляє UA: Волинь.

Раніше стало відомо, що на початку навчального року у волинських школах — нестача підручників.

Минув місяць, ще не усі підручники отримали першокласники, – повідомила керівниця обласного управління освіти Людмила Плахотна.

За її словами, ще й досі довозять підручники із Києва.

Деталі — у сюжеті.



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Теги: підручники, школа, Волинь, проблема
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