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Невідомий Любомль на фото із Музею Голокосту

Невідомий Любомль на фото із Музею Голокосту
Меморіальний музей Голокосту в США сьогодні є найбільш відвідуваним історичним музеєм світу. Головною метою Музею Голокосту є накопичувати і поширювати знання про цю безпрецедентну трагедію, яка сталась в історії людства. Через численні заходи, експозиції, екскурсії в музеї, його працівники намагаються зберегти пам’ять про тих, хто страждав та загинув.

Одним із завдань музею є заохочувати відвідувачів до роздумів над моральними питаннями, щодо трагедії Голокосту. Музей був відкритий 22 квітня 1993 року президентом Біллом Клінтоном.

Сьогодні фонди музею нараховують близько 86 тисяч фотографій, які були зібрані з усіх куточків світу. Тематика світлин трагедія Голокосту та спогади і біографії постраждалих. В фондах музею знаходяться фотографії волинян 1920-1939-х років. В колекції є різні за тематикою світлини: родинні, побутові, дитячі. Усі вони є цінним джерелом вивчення історії Волині початку ХХ століття.

Нам вдалось розшукати світлини, які були зроблені в Любомлі. На кадрах бачимо місто, мешканців, з архітектурних споруд відому любомильську синагогу, місцеві магазинчики, будівлі центральних вулиць.

Для того, щоб віднайти фото чи документи на сайті Музею Голокосту варто у віконечку пошуку вводити назву міста на англійській мові, до прикладу Luboml. Крім фото, у фондах музею зберігаються приватні речі мешканців , малюнки часів Другої світової війни та різні документи. Світлини можна шукати через форму, яка доступна через посилання - https://collections.ushmm.org/search/advanced

Джерело фото: https://collections.ushmm.org

Передрук заборонений

Тетяна Яцечко-Блаженко

Невідомий Любомль на фото із Музею Голокосту
Невідомий Любомль на фото із Музею Голокосту
Невідомий Любомль на фото із Музею Голокосту
Невідомий Любомль на фото із Музею Голокосту
Невідомий Любомль на фото із Музею Голокосту
Невідомий Любомль на фото із Музею Голокосту
Невідомий Любомль на фото із Музею Голокосту
Невідомий Любомль на фото із Музею Голокосту
Невідомий Любомль на фото із Музею Голокосту
Невідомий Любомль на фото із Музею Голокосту

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Теги: ретрофото, Волинь, історія
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