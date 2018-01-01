Невідомий Любомль на фото із Музею Голокосту

Меморіальний музей Голокосту в США сьогодні є найбільш відвідуваним історичним музеєм світу. Головною метою Музею Голокосту є накопичувати і поширювати знання про цю безпрецедентну трагедію, яка сталась в історії людства. Через численні заходи, експозиції, екскурсії в музеї, його працівники намагаються зберегти пам’ять про тих, хто страждав та загинув.Одним із завдань музею є заохочувати відвідувачів до роздумів над моральними питаннями, щодо трагедії Голокосту. Музей був відкритий 22 квітня 1993 року президентом Біллом Клінтоном.Сьогодні фонди музею нараховують близько 86 тисяч фотографій, які були зібрані з усіх куточків світу. Тематика світлин трагедія Голокосту та спогади і біографії постраждалих. В фондах музею знаходяться фотографії волинян 1920-1939-х років. В колекції є різні за тематикою світлини: родинні, побутові, дитячі. Усі вони є цінним джерелом вивчення історії Волині початку ХХ століття.Нам вдалось розшукати світлини, які були зроблені в Любомлі. На кадрах бачимо місто, мешканців, з архітектурних споруд відому любомильську синагогу, місцеві магазинчики, будівлі центральних вулиць.Для того, щоб віднайти фото чи документи на сайті Музею Голокосту варто у віконечку пошуку вводити назву міста на англійській мові, до прикладу Luboml. Крім фото, у фондах музею зберігаються приватні речі мешканців , малюнки часів Другої світової війни та різні документи. Світлини можна шукати через форму, яка доступна через посилання - https://collections.ushmm.org/search/advancedДжерело фото: https://collections.ushmm.org