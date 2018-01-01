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На них могли рівнятися інші, - директор любешівського коледжу про загиблих хлопців

На них могли рівнятися інші, - директор любешівського коледжу про загиблих хлопців
16-річний Андрій Хвесик та 18-річний Юрій Павлік із села Лахвичі, котрі загинули у результаті ДТП, котра відбулася вночі з 6 на 7 жовтня, були студентами Любешівського технічного коледжу ЛНТУ.

Про це пише газета Нове життя.

Другокурсник Андрій Хвесик мріяв бути техніком-механіком, а випускник, четвертокурсник, Юрій Павлік – техніком-дизайнером. А ще обидва хлопці були прикладом для інших, адже брали активну участь у студентському житті коледжу, переконаний в.о. директора Любешівського технічного коледжу ЛНТУ Анатолій Хомич.

«Чи то спортивні заходи, чи іншого спрямування відбувалися, вони завжди були серед учасників. На них могли рівнятися інші. Кажу це від щирого серця, без перебільшення», - розповів директор навчального закладу.

Сьогодні, 8 жовтня, у холі приміщення гуртожитку коледжу педагоги та вихованці встановили куточок пам’яті Андрієві та Юрію, де стоять їхні фото, горять свічки. Наставники та одногрупники також побували у селі Лахвичі, де провели загиблих хлопців в останню дорогу.

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Теги: загиблі, студенти, Любешів, аварія
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