Головне – мати чек: що робити волинянам, які придбали неякісний товар

Волиняни можуть звертатися у Держпродспоживслужбу після придбання неякісних продуктів чи товарів, а служба тепер може без погодження зі столицею виїхати на перевірку та накласти штраф.Про це в інтерв'юрозповів очільник Держпродспоживслужби на Волині"Скажімо, якщо вам у закладі громадського харчування, магазині чи ринку трапляється неякісна продукція і ви маєте чек, ви пишите скаргу у Держспоживслужбу і тепер ми маємо право позапланово, без погоджень із Києвом, провести перевірку. Якщо факт підтверджується, мінімальна штрафна санкція для того, хто допустив порушення – від 19 тисяч гривень", - пояснив посадовець.Однак волиняни на протерміновані продукти скаржаться вкрай рідко."В основному скарги стосуються не продуктів, а придбання неякісної техніки - комп’ютерів, телефонів, пральних машинок тощо. За цей рік стосовно продуктів було, можливо, 3-4 скарги, тоді як на інші товари скаржаться 4-5 разів за тиждень", - додав Лозинський. На його думку, зловживання стосовно продуктів залежать більше від реалізаторів, ніж товаровиробників. Тож тим, хто купив неякісний продукт він перш за все радить "голосувати" гаманцем.Натомість, коли йдеться про купівлю неякісної техніки, у переважній більшості випадків споживачам вдається "добитися свого"."Аби піти на перевірку суб’єкта господарювання, управлінню із захисту прав споживачів необхідне погодження із Києва. Проте, як правило, до погодження не доходить – ми зв’язуємося із суб’єктом, хоч цього й не передбачено законом. Зазвичай вони йдуть на контакт та готові відшкодувати, це швидший і простіший шлях. Хто не відшкодовує, тоді приходимо на перевірку, це складніша і довша процедура, але результат зазвичай той самий", - розповів Лозинський. Водночас він наголосив, що такий сценарій можливий лише у випадку, якщо покупець звернувся протягом гарантійного терміну у 14 днів та якщо у нього наявний чек на купівлю.Нагадаємо, також посадовець розповів прощодо боротьби з африканською чумою свиней на Волині, про те, що суб'єктів господарювання,, оштрафували на 24 тисячі гривень, а також чомувибирають роботу закордоном.