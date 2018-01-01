На Волині перевірили якість води: де знайшли нітрати





Відтак, 60 із 351 відібраної спеціалістами проб води не відповідають нормам, - пише газета



Вміст нітратів у досліджених пробах коливається від 51,3 до 91,0 мг/дм3 при нормі до 50 мг/дм3. Тобто є перевищення у 1,8 раза. Високий показник питомої ваги невідповідних проб свідчить про ризик виникнення захворювання метгемоглобінемії, особливо у дітей віком до трьох років та вагітних жінок.



Найбільше проб із перевищенням вмісту нітратів виявлено у селах Бірки, Березичі, Судче, Велика Глуша, Зарудчі. Про це повідомила Катерина Лещук, лікар із загальної гігієни Любешівського районного лабораторного відділення.



Спеціалісти Любешівського районного лабораторного відділення ще до початку навчального року обстежили всі освітні заклади, відібрали та дослідили 53 взірці питної води. 24 з них не відповідають встановленим санітарно-гігієнічним вимогам.



При нормативних показниках заліза у питній воді (1,0 мг/дм3) найбільше перевищення виявлено у дошкільних закладах Бірок, Малої Глуші, Великого Куреня, закладах загальної середньої освіти Бірок, Нових Березич, Ветел, Селіска, Деревка, Гірок, Цира.



Разом із тим усі вищезазначені зразки за мікробіологічними показниками відповідають встановленим нормам.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівському районі фахівці перевірили якість води і знайшли значні відхилення від норм.Відтак, 60 із 351 відібраної спеціалістами проб води не відповідають нормам, - пише газета "Нове життя" Вміст нітратів у досліджених пробах коливається від 51,3 до 91,0 мг/дм3 при нормі до 50 мг/дм3. Тобто є перевищення у 1,8 раза. Високий показник питомої ваги невідповідних проб свідчить про ризик виникнення захворювання метгемоглобінемії, особливо у дітей віком до трьох років та вагітних жінок.Найбільше проб із перевищенням вмісту нітратів виявлено у селах Бірки, Березичі, Судче, Велика Глуша, Зарудчі. Про це повідомила, лікар із загальної гігієни Любешівського районного лабораторного відділення.Спеціалісти Любешівського районного лабораторного відділення ще до початку навчального року обстежили всі освітні заклади, відібрали та дослідили 53 взірці питної води. 24 з них не відповідають встановленим санітарно-гігієнічним вимогам.При нормативних показниках заліза у питній воді (1,0 мг/дм3) найбільше перевищення виявлено у дошкільних закладах Бірок, Малої Глуші, Великого Куреня, закладах загальної середньої освіти Бірок, Нових Березич, Ветел, Селіска, Деревка, Гірок, Цира.Разом із тим усі вищезазначені зразки за мікробіологічними показниками відповідають встановленим нормам.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію