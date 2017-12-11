Розповіли про найчастіші порушення «харчових» норм у школах та садках Волині

За результатами перевірок волинського управління Держпродспоживслужби, найчастішими порушеннями в школах та дитсадках є перевищення допустимих норм вмісту нітратів в овочах.Про це в інтерв'юрозповів очільник Держпродспоживслжби на ВолиніЗа словами посадовця, управління має план державного контролю і моніторингу, у який включені в тому числі і садочки, і школи. Минулого року в області промоніторили 15% від загальної кількості шкіл та садочків, цього року заплановано ще 25%.У школах та садочках працюють у двох напрямках: контроль харчування та контроль умов навчання. Тому одночасно до закладу приїжджають фахівці управління безпечності харчових продуктів і управління контролю за дотриманням санітарного законодавства. На місці відбирають проби їжі та води та відправляють у лабораторію."Оскільки це відбувається у рамках моніторингу, у разі виявлення порушень готуємо рекомендації та надаємо керівнику закладу. Водночас інформацію направляємо в районне управління та адміністрації, тобто ми жодних санкцій не вживаємо", – мовив Лозинський. Водночас він повідомив, що грубих порушень у навчальних закладах фактично не виявляли."Порушення переважно стосуються калорійності - дітям не додають калорій, часто-густо в буряку, моркві та цибулі фіксуємо перевищення норми нітратів. Як правило, ми зобов’язуємо керівників закладів та їх районне начальство перед заключенням договорів на постачання перевіряти продукти на вміст нітратів.Іноді не зовсім якісною виявляється вода, є порушення щодо санітарного стану об’єктів – не всюди так чисто, як би мало бути", - додав Лозинський. Згодом здійснюють повторний контроль, і якщо питання не вирішують, їх розглядають на обласній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де головує очільник ОДА.Нагадаємо, також посадовець розповів прощодо боротьби з африканською чумою свиней на Волині, про те, що суб'єктів господарювання,, оштрафували на 24 тисячі гривень, а також чомувибирають роботу закордоном.