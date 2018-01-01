Волинську школярку визнали кращим юним автором України

Ольга Павлічук з Волині за результатами Міжнародного конкурсу дитячої літературної творчості потрапила в сотню кращих із 1400 учасників.



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У травні 2018 року відбувся І Міжнародний конкурс дитячої літературної творчості «Я – майбутнє України», у якому взяла участь у номінації «Проза», – йдеться у повідомленні навчального закладу.



Школярка відвідала І Міжнародний дитячий літературний фестиваль у Чернівцях і отримала диплом на звання «Кращий юний автор України та майбутнє України».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одинадцятикласниця Олеської загальноосвітньої школиз Волині за результатами Міжнародного конкурсу дитячої літературної творчості потрапила в сотню кращих із 1400 учасників.Про це повідомляє Район. Любомль У травні 2018 року відбувся І Міжнародний конкурс дитячої літературної творчості «Я – майбутнє України», у якому взяла участь у номінації «Проза», – йдеться у повідомленні навчального закладу.Школярка відвідала І Міжнародний дитячий літературний фестиваль у Чернівцях і отримала диплом на звання «Кращий юний автор України та майбутнє України».

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