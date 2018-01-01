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Волинську школярку визнали кращим юним автором України

Волинську школярку визнали кращим юним автором України
Одинадцятикласниця Олеської загальноосвітньої школи Ольга Павлічук з Волині за результатами Міжнародного конкурсу дитячої літературної творчості потрапила в сотню кращих із 1400 учасників.

Про це повідомляє Район. Любомль.

У травні 2018 року відбувся І Міжнародний конкурс дитячої літературної творчості «Я – майбутнє України», у якому взяла участь у номінації «Проза», – йдеться у повідомленні навчального закладу.

Школярка відвідала І Міжнародний дитячий літературний фестиваль у Чернівцях і отримала диплом на звання «Кращий юний автор України та майбутнє України».

Волинську школярку визнали кращим юним автором України
Волинську школярку визнали кращим юним автором України

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Теги: конкурс, Волинь
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