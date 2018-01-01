Волинську школярку визнали кращим юним автором України
Сьогодні, 22:15
Одинадцятикласниця Олеської загальноосвітньої школи Ольга Павлічук з Волині за результатами Міжнародного конкурсу дитячої літературної творчості потрапила в сотню кращих із 1400 учасників.
Про це повідомляє Район. Любомль.
У травні 2018 року відбувся І Міжнародний конкурс дитячої літературної творчості «Я – майбутнє України», у якому взяла участь у номінації «Проза», – йдеться у повідомленні навчального закладу.
Школярка відвідала І Міжнародний дитячий літературний фестиваль у Чернівцях і отримала диплом на звання «Кращий юний автор України та майбутнє України».
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Про це повідомляє Район. Любомль.
У травні 2018 року відбувся І Міжнародний конкурс дитячої літературної творчості «Я – майбутнє України», у якому взяла участь у номінації «Проза», – йдеться у повідомленні навчального закладу.
Школярка відвідала І Міжнародний дитячий літературний фестиваль у Чернівцях і отримала диплом на звання «Кращий юний автор України та майбутнє України».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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