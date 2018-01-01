Луцькі маршрутки: думки пасажирів і водіїв. ВІДЕО
Сьогодні, 06:44
У Луцьку водії та пасажири часто вступають у конфлікти, адже одних не влаштовують умови праці, а інших – рівень комфорту.
Тарифи на проїзд у громадському транспорті регулярно зростають, зараз обговорюють нову можливість підвищення. Думки з цього приводу теж розходяться, – пише Перший із посиланням на сюжет Сфера-ТВ. Луцьк.
Лучанка Інна з розумінням ставиться до водіїв, мовляв, вони працюють у нелегких умовах, а нормально жити хочеться всім. Інша справа, коли водій надто запальний та дозволяє собі нахабну поведінку, хоча таке трапляється рідко.
А пенсіонерка Ольга до водіїв ставиться без приязні. За словами жінки, є водії, які часто зневажають людей поважного віку й дозволяють собі застосовувати ненормативну поведінку.
Не так давно в епіцентрі обговорення опинилося запровадження безготівкової системи оплати проїзду у луцькому громадському транспорті. Та водії переконані, що такі казкові уявлення про валідатори далекі від реальності. Адже, щоб їздити за європейськими стандартами, треба навести лад у системі перевезень загалом.
Водії часто скаржаться на пасажирів-пільговиків. Мовляв, трапляється, коли дійсно безкоштовний проїзд виправданий, а буває, що люди зловживають своїм пільговим статусом. Перевізники розповідають, що і серед пасажирів, і серед водіїв трапляються різні характери, однак завжди треба пам’ятати про людський фактор і поважати один одного.
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Тарифи на проїзд у громадському транспорті регулярно зростають, зараз обговорюють нову можливість підвищення. Думки з цього приводу теж розходяться, – пише Перший із посиланням на сюжет Сфера-ТВ. Луцьк.
Лучанка Інна з розумінням ставиться до водіїв, мовляв, вони працюють у нелегких умовах, а нормально жити хочеться всім. Інша справа, коли водій надто запальний та дозволяє собі нахабну поведінку, хоча таке трапляється рідко.
А пенсіонерка Ольга до водіїв ставиться без приязні. За словами жінки, є водії, які часто зневажають людей поважного віку й дозволяють собі застосовувати ненормативну поведінку.
Не так давно в епіцентрі обговорення опинилося запровадження безготівкової системи оплати проїзду у луцькому громадському транспорті. Та водії переконані, що такі казкові уявлення про валідатори далекі від реальності. Адже, щоб їздити за європейськими стандартами, треба навести лад у системі перевезень загалом.
Водії часто скаржаться на пасажирів-пільговиків. Мовляв, трапляється, коли дійсно безкоштовний проїзд виправданий, а буває, що люди зловживають своїм пільговим статусом. Перевізники розповідають, що і серед пасажирів, і серед водіїв трапляються різні характери, однак завжди треба пам’ятати про людський фактор і поважати один одного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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