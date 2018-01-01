Луцькі маршрутки: думки пасажирів і водіїв. ВІДЕО





Тарифи на проїзд у громадському транспорті регулярно зростають, зараз обговорюють нову можливість підвищення. Думки з цього приводу теж розходяться, – пише



Лучанка Інна з розумінням ставиться до водіїв, мовляв, вони працюють у нелегких умовах, а нормально жити хочеться всім. Інша справа, коли водій надто запальний та дозволяє собі нахабну поведінку, хоча таке трапляється рідко.



А пенсіонерка Ольга до водіїв ставиться без приязні. За словами жінки, є водії, які часто зневажають людей поважного віку й дозволяють собі застосовувати ненормативну поведінку.



Не так давно в епіцентрі обговорення опинилося запровадження безготівкової системи оплати проїзду у луцькому громадському транспорті. Та водії переконані, що такі казкові уявлення про валідатори далекі від реальності. Адже, щоб їздити за європейськими стандартами, треба навести лад у системі перевезень загалом.



Водії часто скаржаться на пасажирів-пільговиків. Мовляв, трапляється, коли дійсно безкоштовний проїзд виправданий, а буває, що люди зловживають своїм пільговим статусом. Перевізники розповідають, що і серед пасажирів, і серед водіїв трапляються різні характери, однак завжди треба пам’ятати про людський фактор і поважати один одного.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водії та пасажири часто вступають у конфлікти, адже одних не влаштовують умови праці, а інших – рівень комфорту.Тарифи на проїзд у громадському транспорті регулярно зростають, зараз обговорюють нову можливість підвищення. Думки з цього приводу теж розходяться, – пише Перший із посиланням на сюжет Сфера-ТВ. Луцьк.Лучанказ розумінням ставиться до водіїв, мовляв, вони працюють у нелегких умовах, а нормально жити хочеться всім. Інша справа, коли водій надто запальний та дозволяє собі нахабну поведінку, хоча таке трапляється рідко.А пенсіонеркадо водіїв ставиться без приязні. За словами жінки, є водії, які часто зневажають людей поважного віку й дозволяють собі застосовувати ненормативну поведінку.Не так давно в епіцентрі обговорення опинилося запровадження безготівкової системи оплати проїзду у луцькому громадському транспорті. Та водії переконані, що такі казкові уявлення про валідатори далекі від реальності. Адже, щоб їздити за європейськими стандартами, треба навести лад у системі перевезень загалом.Водії часто скаржаться на пасажирів-пільговиків. Мовляв, трапляється, коли дійсно безкоштовний проїзд виправданий, а буває, що люди зловживають своїм пільговим статусом. Перевізники розповідають, що і серед пасажирів, і серед водіїв трапляються різні характери, однак завжди треба пам’ятати про людський фактор і поважати один одного.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію