Розповіли, хто із волинян-посадовців має криптовалюту

Дмитро Палпатін. Посадовець задекларував 3,5 млрд гривень в біткоінах.



Волинські посадовці виявились не такими багатими на криптовалюту. Однак й серед них є ті, кому по кишені купівля віртуальних грошей, – йдеться у матеріалі інтернет-видання



На Волині криптовалюту задекларував митник та чиновниця Луцької міської ради.



КАНАДСЬКИЙ БІТКОІН



Зокрема, 1 біткоін вказаний у декларації екс-головного державного інспектора Волинської митниці ДФС, теперішнього начальника митного посту «Дубно» Василя Латиша.



Однак митник переконує, що наразі цією криптовалютою не володіє, бо належить вона сину. Саме він і купив віртуальну валюту в Канаді, де такі гроші, за словами митника, не є дивиною.



Біткоін придбали у березні 2017 року, тоді його ціна складала трохи більше 1000 доларів США, це приблизно 27 000 гривень.



Наразі ж його вартість - 182 697 гривень.



«В мене - дорослий син, він живе в Канаді. Він там вчиться і працює. Цей біткоін купляв він в Канаді. Один біткоін, ну, це невелика сума на сьогоднішній день. Ну як... і велика, і невелика. Для них це взагалі дрібниця, для нас це велика», - розповідає Василь Латиш.



«На момент придбання йому ще не було 19 років, а в Канаді повноліття наступає з 19. Він не міг офіційно його на себе зареєструвати, тому попросив «записати» його на мене», - додає митник.



Натомість, за словами Василя Латиша, наразі криптоваолюта вже переписана на сина і тепер ніякого відношення він до неї не має.



«Я ж не задекларував сто біткоінів чи десять даже тих біткоінів. Бо це дуже... В мене немає, по-перше, таких біткоінів. І бути не могло, це дуже велика сума. А один біткоін, який дитина купила з другої сторони континенту, бо там це прийнято, там це нормальне явище в тій країні, в цивілізованій нормальній країні. І там нема таких... До одного біткоіна, там ніколи кореспондент не поставить ніяке питання. Бо це нормальна цивілізована країна. А в нас це сприймають, ніби, не знаю... ніби це державний переворот стався, чи що? Це не є проблема. Треба до цих речей підходити ну трошки простіше», - пояснив Василь Латиш.



«Я НАВІТЬ ПОНЯТТЯ НЕ МАВ, ЩО ТО ТАКЕ»



Біткоін, за словами Василя Латиша, син купив для власних потреб. Взимку ж ціна на цю криптовалюту значно зросла, тоді хлопець хотів її продати, однак - не вийшло. А наразі курс валюти впав.



«І син дуже шкодує зараз про те, що не продав валюту, тому що вартість її наразі впала в три рази. Але він в мене айтішник, хлопець продвинутий. І він сам ту валюту запропонував купити півтора роки тому. Я поняття навіть не мав, що то таке. Я тоді сказав, що мене це не цікавить. А він каже, що хоче придбати один біткоін. Ну, кажу: «Будь ласка, заробляєш гроші і купляй, немає жодних питань», - розповів Василь Латиш.



До слова, у декларації начальника митного посту вказано, що син навчається за кордоном у канадському місті Торонто. Зокрема, у 2016 році дружина митника Інна Латиш заплатила за навчання 22 472 канадських доларів (за курсом 2016 року - 426 968 гривень), а у 2017 – 10 415 канадських доларів (за курсом 2017 року - 218 715 гривень) .



Хто з волинських посадовців має криптовалюту





У коментарі Василь Латиш зазначив, що за навчання сину дружина платила зі спільного сімейного бюджету.



«Це були заощадження за минулі роки. Мені 52 роки і, повірте, я вже 32 роки стажу маю, і в різних структурах працював. І що я там повинен бути голий-босий, без носків і без нічого. Це були мої заощадження, на даний час дитина вже сама собі заробляє на навчання», - розповів митник.



АВТІВКИ ДРУГА ТА СПАДЩИНА НА МІЛЬЙОН



У декларації Василя Латиша вказано, що два роки поспіль він користується автівками Павла Копитюка. У 2016 році – «Тойотою Короллою» 2012 року випуску, у 2017 - «Фольксвагеном Пассатом» 2015 року випуску. У декларації на дружину записана автівка «Тойота Яріс» 2012 року.



Фольксваген Пассат 2015

Фольксваген Пассат 2015





За словами митника, автівками дав йому покористуватися безкоштовно друг. Проте наразі вже й тих автомобілів не має.



«Цієї автівки немає вже, вже давно, ні в мене, ні в нього, вона була на початок року», - розповів Василь Латиш.



У декларації за 2016 рік митник вказав подарунок вартістю у майже 1,5 мільйона гривень від свого батька.



«Батько у мене вже похилого віку, йому 80-ий рік іде і в нього тяжкий стан здоров’я зараз. Це не гроші були, це був будинок – будинок недобудований», - пояснює Василь Латиш.



Окрім того, на Василя Латиша записаний житловий будинок, гараж, погріб та літня кухня у селі Тарасове Луцького району. У цьому ж населеному пункті митник має три земельні ділянки та ще один гараж у Луцьку. У власності сім'ї знаходиться також квартира, площею 49,4 квадрати.



Заробітна плата Василя Латиша на 2017 рік складала 152 380 гривень (12 698 гривень на місяць), пенсія – 61 167 гривень (5 097 гривень на місяць).



Задекларував митник і чимало готівки, зокрема, на його рахунку – 28 000 євро та 14 300 доларів.



«На щастя, я не дуже так давно працюю в цій системі, я прийшов зовсім нещодавно сюди, в мене великий досвід роботи в правоохоронних органах – це служба безпеки і служба зовнішньої розвідки.



Перед цим служба в Збройних силах, я маю статус учасника бойових дій, в мене дуже багато є державних нагород. Я на сьогоднішній день є пенсіонером служби зовнішньої розвідки», - розповів митник.



«Порахуйте, яка в мене зарплата і пенсія, ви дивились чи ні? Зарплата в мене хороша, пенсія. Зараз ще вона більша стала на багато. Я маю за що жити», - додав Василь Латиш.



СІМЕЙНА КРИПТОВАЛЮТА ЧИНОВНИЦІ



Криптовалюта вказана й у декларації заступниці директора департменту фінансів та бюджету Луцької міської ради Людмили Гаврилевської.



1050 монет валюти ванкоін та 50 монет валюти фардокоін записані на чоловіка чиновниці Сергія Гаврилевського.



«Постійно в місті Луцьку, якщо ви простежуєте проходять різні семінари, навчання, як користуватися криптовалютою. У готелі «Україна», до речі, проходять ці семінари. Чоловік інколи туди ходить і в нього знайомі мають криптовалюту. Ну так от, але сума там невелика. Якщо ви бачили», - розповідає Людмила Гаврилевська.



До слова, у декларації чиновниця не вказала, коли ж саме придбала криптовалюту. Однак вартість однієї монети ванкоін у 2017 році коливалась від 0,50 центів до 20 доларів США, фардокоін того року вартував від 5 до 10 доларів США за одницю.



Наразі ж ціна на цю криптовалюту складає: ванкоін - впав до 4,2 доларів США, фаргокоін - до 0,02 доларів США. Отож, в чиновниці Наразі в криптовалюті сім'я має 4 411 доларів США.



Серед доходів чоловіка - пенсія у сумі 45 890 гривень (3 824 гривні на місяць). Проте за словами Людмили Гаврилевської, валюту придбали за гроші з сімейного бюджету.



«В сім’ї є спільний бюджет. У нас не є криптовалюта, яка надто дорога. Там не надто велика сума», - розповіла чиновниця.



ЗАОЩАДЖЕННЯ В ЄВРО



Людмила Гаврилевська серед доходу вказала свою заробітну плату, а це – 213 017 гривень (17 750 гривень на місяць).



Окрім того, на рахунках сім'ї 17 676 євро. Чиновниця переконує, що такі гроші разом з чоловіком назбирали за кілька років, а вказана сума – це щорічні накопичення.



«Ця сума у нас з 2007 року. В 2006 була реалізована земельна ділянка і частину цих коштів ми отримали від продажу. Крім того, у нас була різна зарплата. Було і 50 доларів на двох, і до 100, і до 1000 доларів в місяць. Це залежала від курсу валюти, від того, коли змінилась зарплата, де змінювали зарплату. Тим більше, що постійно ще батьки допомагали», - розповідає Людмила Гаврилевська.



ПАЇ У СПАДОК ТА ДВІ КВАРТИРИ



Окрім того, у декларації чиновниці – чимало земельних ділянок. На її чоловіка записано 5 ділянок у селі Любитів Ковельського району. Ще три - одна у Рованцях, одна у Струмівці та одна у Луцьку, - належать Людмилі Гаврилевській.



«Чимало земельних ділянок – це є спадщина чоловіка. Це є сільськогосподарські паї, які ми на даний момент не використовуємо. Це є в Ковельському районі, село Воля Любитівська і Любитів – земельні ділянки.



Багато, хто думає, що земля-земля, але це сільськогосподарські паї, які діляться не тільки на нормальну землю, а це є і луг, і пасовище, сіножаті. Ми їх не використовуємо», - розповіла посадовиця.



У декларації чиновниці вказана ще одна земельна ділянка, яку вона орендує у Луцької міської ради. Людмила Гаврилевська стверджує, що ділянку використовує для садівництва.



Окрім того, у декларації чиновниці вказана квартира чоловіка, яку той придбав у 2007 році. Ще одна квартира у власності Євгенії Терешкович. А на Людмилу Гаврилевську записаний недобудований будинок у Рованцях.



«Це ще незавершене будівництво. Там тільки початок, ми його вперше в 2017 році показали», - розповіла чиновниця.



Окрім того, у сім'ї Гаврилевських дві автівки – «Мутсубіші Лансер» 2008 року та «Пежо 309» 1991 року.



Підготувала Аліна БЕКЕРУК (для Волинь24)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В останні роки серед посадовців популярності набирає декларування криптовалюти. Зокрема, одним з найбагатших власників біткоінів в Україні став звичайний депутат Одеської міської ради. Посадовець задекларував 3,5 млрд гривень в біткоінах.Волинські посадовці виявились не такими багатими на криптовалюту. Однак й серед них є ті, кому по кишені купівля віртуальних грошей, – йдеться у матеріалі інтернет-видання Волинь24 На Волині криптовалюту задекларував митник та чиновниця Луцької міської ради.Зокрема, 1 біткоін вказаний у декларації екс-головного державного інспектора Волинської митниці ДФС, теперішнього начальника митного посту «Дубно»Однак митник переконує, що наразі цією криптовалютою не володіє, бо належить вона сину. Саме він і купив віртуальну валюту в Канаді, де такі гроші, за словами митника, не є дивиною.Біткоін придбали у березні 2017 року, тоді його ціна складала трохи більше 1000 доларів США, це приблизно 27 000 гривень.Наразі ж його вартість - 182 697 гривень.«В мене - дорослий син, він живе в Канаді. Він там вчиться і працює. Цей біткоін купляв він в Канаді. Один біткоін, ну, це невелика сума на сьогоднішній день. Ну як... і велика, і невелика. Для них це взагалі дрібниця, для нас це велика», - розповідає Василь Латиш.«На момент придбання йому ще не було 19 років, а в Канаді повноліття наступає з 19. Він не міг офіційно його на себе зареєструвати, тому попросив «записати» його на мене», - додає митник.Натомість, за словами Василя Латиша, наразі криптоваолюта вже переписана на сина і тепер ніякого відношення він до неї не має.«Я ж не задекларував сто біткоінів чи десять даже тих біткоінів. Бо це дуже... В мене немає, по-перше, таких біткоінів. І бути не могло, це дуже велика сума. А один біткоін, який дитина купила з другої сторони континенту, бо там це прийнято, там це нормальне явище в тій країні, в цивілізованій нормальній країні. І там нема таких... До одного біткоіна, там ніколи кореспондент не поставить ніяке питання. Бо це нормальна цивілізована країна. А в нас це сприймають, ніби, не знаю... ніби це державний переворот стався, чи що? Це не є проблема. Треба до цих речей підходити ну трошки простіше», - пояснив Василь Латиш.«Я НАВІТЬ ПОНЯТТЯ НЕ МАВ, ЩО ТО ТАКЕ»Біткоін, за словами Василя Латиша, син купив для власних потреб. Взимку ж ціна на цю криптовалюту значно зросла, тоді хлопець хотів її продати, однак - не вийшло. А наразі курс валюти впав.«І син дуже шкодує зараз про те, що не продав валюту, тому що вартість її наразі впала в три рази. Але він в мене айтішник, хлопець продвинутий. І він сам ту валюту запропонував купити півтора роки тому. Я поняття навіть не мав, що то таке. Я тоді сказав, що мене це не цікавить. А він каже, що хоче придбати один біткоін. Ну, кажу: «Будь ласка, заробляєш гроші і купляй, немає жодних питань», - розповів Василь Латиш.До слова, у декларації начальника митного посту вказано, що син навчається за кордоном у канадському місті Торонто. Зокрема, у 2016 році дружина митника Інна Латиш заплатила за навчання 22 472 канадських доларів (за курсом 2016 року - 426 968 гривень), а у 2017 – 10 415 канадських доларів (за курсом 2017 року - 218 715 гривень) .Хто з волинських посадовців має криптовалютуУ коментарі Василь Латиш зазначив, що за навчання сину дружина платила зі спільного сімейного бюджету.«Це були заощадження за минулі роки. Мені 52 роки і, повірте, я вже 32 роки стажу маю, і в різних структурах працював. І що я там повинен бути голий-босий, без носків і без нічого. Це були мої заощадження, на даний час дитина вже сама собі заробляє на навчання», - розповів митник.АВТІВКИ ДРУГА ТА СПАДЩИНА НА МІЛЬЙОНУ декларації Василя Латиша вказано, що два роки поспіль він користується автівками Павла Копитюка. У 2016 році – «Тойотою Короллою» 2012 року випуску, у 2017 - «Фольксвагеном Пассатом» 2015 року випуску. У декларації на дружину записана автівка «Тойота Яріс» 2012 року.Фольксваген Пассат 2015Фольксваген Пассат 2015За словами митника, автівками дав йому покористуватися безкоштовно друг. Проте наразі вже й тих автомобілів не має.«Цієї автівки немає вже, вже давно, ні в мене, ні в нього, вона була на початок року», - розповів Василь Латиш.У декларації за 2016 рік митник вказав подарунок вартістю у майже 1,5 мільйона гривень від свого батька.«Батько у мене вже похилого віку, йому 80-ий рік іде і в нього тяжкий стан здоров’я зараз. Це не гроші були, це був будинок – будинок недобудований», - пояснює Василь Латиш.Окрім того, на Василя Латиша записаний житловий будинок, гараж, погріб та літня кухня у селі Тарасове Луцького району. У цьому ж населеному пункті митник має три земельні ділянки та ще один гараж у Луцьку. У власності сім'ї знаходиться також квартира, площею 49,4 квадрати.Заробітна плата Василя Латиша на 2017 рік складала 152 380 гривень (12 698 гривень на місяць), пенсія – 61 167 гривень (5 097 гривень на місяць).Задекларував митник і чимало готівки, зокрема, на його рахунку – 28 000 євро та 14 300 доларів.«На щастя, я не дуже так давно працюю в цій системі, я прийшов зовсім нещодавно сюди, в мене великий досвід роботи в правоохоронних органах – це служба безпеки і служба зовнішньої розвідки.Перед цим служба в Збройних силах, я маю статус учасника бойових дій, в мене дуже багато є державних нагород. Я на сьогоднішній день є пенсіонером служби зовнішньої розвідки», - розповів митник.«Порахуйте, яка в мене зарплата і пенсія, ви дивились чи ні? Зарплата в мене хороша, пенсія. Зараз ще вона більша стала на багато. Я маю за що жити», - додав Василь Латиш.Криптовалюта вказана й у декларації заступниці директора департменту фінансів та бюджету Луцької міської ради1050 монет валюти ванкоін та 50 монет валюти фардокоін записані на чоловіка чиновниці«Постійно в місті Луцьку, якщо ви простежуєте проходять різні семінари, навчання, як користуватися криптовалютою. У готелі «Україна», до речі, проходять ці семінари. Чоловік інколи туди ходить і в нього знайомі мають криптовалюту. Ну так от, але сума там невелика. Якщо ви бачили», - розповідає Людмила Гаврилевська.До слова, у декларації чиновниця не вказала, коли ж саме придбала криптовалюту. Однак вартість однієї монети ванкоін у 2017 році коливалась від 0,50 центів до 20 доларів США, фардокоін того року вартував від 5 до 10 доларів США за одницю.Наразі ж ціна на цю криптовалюту складає: ванкоін - впав до 4,2 доларів США, фаргокоін - до 0,02 доларів США. Отож, в чиновниці Наразі в криптовалюті сім'я має 4 411 доларів США.Серед доходів чоловіка - пенсія у сумі 45 890 гривень (3 824 гривні на місяць). Проте за словами Людмили Гаврилевської, валюту придбали за гроші з сімейного бюджету.«В сім’ї є спільний бюджет. У нас не є криптовалюта, яка надто дорога. Там не надто велика сума», - розповіла чиновниця.Людмила Гаврилевська серед доходу вказала свою заробітну плату, а це – 213 017 гривень (17 750 гривень на місяць).Окрім того, на рахунках сім'ї 17 676 євро. Чиновниця переконує, що такі гроші разом з чоловіком назбирали за кілька років, а вказана сума – це щорічні накопичення.«Ця сума у нас з 2007 року. В 2006 була реалізована земельна ділянка і частину цих коштів ми отримали від продажу. Крім того, у нас була різна зарплата. Було і 50 доларів на двох, і до 100, і до 1000 доларів в місяць. Це залежала від курсу валюти, від того, коли змінилась зарплата, де змінювали зарплату. Тим більше, що постійно ще батьки допомагали», - розповідає Людмила Гаврилевська.Окрім того, у декларації чиновниці – чимало земельних ділянок. На її чоловіка записано 5 ділянок у селі Любитів Ковельського району. Ще три - одна у Рованцях, одна у Струмівці та одна у Луцьку, - належать Людмилі Гаврилевській.«Чимало земельних ділянок – це є спадщина чоловіка. Це є сільськогосподарські паї, які ми на даний момент не використовуємо. Це є в Ковельському районі, село Воля Любитівська і Любитів – земельні ділянки.Багато, хто думає, що земля-земля, але це сільськогосподарські паї, які діляться не тільки на нормальну землю, а це є і луг, і пасовище, сіножаті. Ми їх не використовуємо», - розповіла посадовиця.У декларації чиновниці вказана ще одна земельна ділянка, яку вона орендує у Луцької міської ради. Людмила Гаврилевська стверджує, що ділянку використовує для садівництва.Окрім того, у декларації чиновниці вказана квартира чоловіка, яку той придбав у 2007 році. Ще одна квартира у власності Євгенії Терешкович. А на Людмилу Гаврилевську записаний недобудований будинок у Рованцях.«Це ще незавершене будівництво. Там тільки початок, ми його вперше в 2017 році показали», - розповіла чиновниця.Окрім того, у сім'ї Гаврилевських дві автівки – «Мутсубіші Лансер» 2008 року та «Пежо 309» 1991 року.Підготувала(для Волинь24)

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