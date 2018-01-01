У луцькому будинку декілька днів немає води





Про це у коментарі розповіла жителька будинку Юлія, – пишуть



«Вже скільки днів проблему не вирішують. А людям же потрібно приготувати гарячу страву, зварити суп чи борщ, помитися, і елементарно навіть справити фізіологічні потреби, як мінімум», - нарікає лучанка.



Жінка каже, що телефонували і у «Луцькводоканал», і за номером «101». Однак проблема досі не вирішена.



«Це п’ятиповерховий будинок, в кожного є сім’я, і в кожного є діти. Минулого ранку вода з’явилась на 10 хвилин і знову зникла. Добре, що прокинулась в 7 ранку і почула, що щось шумить у трубах, то хоч встигла набрати відро води. Далі води знову не було», – повідомила жінка. Та додала, що бездіяльним залишається і голова ОСББ, який мав би вирішити проблему.



Як зазначив у коментарі агентству директор КП «Луцькводоканал» Іван Корчук, вирішувати такі проблеми повинно в першу чергу ОСББ.



«Прорвало воду на їхніх мережах ще в суботу, ми їм воду перекрили. Вони три дні не займалися цим питанням», - зазначив директор.



Іван Корчук зауважив, що у «Луцькводоканалі» порекомендували ОСББ звернутися в компанію, яка займається заміною труб. Проте роботи розпочали лише сьогодні.

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