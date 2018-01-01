вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому будинку декілька днів немає води

У луцькому будинку декілька днів немає води
У будинку, що знаходиться за адресою: вулиця Сагайдачного, 21а, вже чотири дні немає води. Мешканці заявляють, що ОСББ бездіяльне, а відповідні служби на їхнє звернення не реагують.

Про це у коментарі розповіла жителька будинку Юлія, – пишуть Волинські Новини.

«Вже скільки днів проблему не вирішують. А людям же потрібно приготувати гарячу страву, зварити суп чи борщ, помитися, і елементарно навіть справити фізіологічні потреби, як мінімум», - нарікає лучанка.

Жінка каже, що телефонували і у «Луцькводоканал», і за номером «101». Однак проблема досі не вирішена.

«Це п’ятиповерховий будинок, в кожного є сім’я, і в кожного є діти. Минулого ранку вода з’явилась на 10 хвилин і знову зникла. Добре, що прокинулась в 7 ранку і почула, що щось шумить у трубах, то хоч встигла набрати відро води. Далі води знову не було», – повідомила жінка. Та додала, що бездіяльним залишається і голова ОСББ, який мав би вирішити проблему.

Як зазначив у коментарі агентству директор КП «Луцькводоканал» Іван Корчук, вирішувати такі проблеми повинно в першу чергу ОСББ.

«Прорвало воду на їхніх мережах ще в суботу, ми їм воду перекрили. Вони три дні не займалися цим питанням», - зазначив директор.

Іван Корчук зауважив, що у «Луцькводоканалі» порекомендували ОСББ звернутися в компанію, яка займається заміною труб. Проте роботи розпочали лише сьогодні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Сагайдачного, будинок, проблема, вода, водопостачання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині в лісі знайшли людські останки
Сьогодні, 15:43
Волинських посадовців, яких впіймали на хабарі, можуть «попросити» з роботи. ФОТО
Сьогодні, 15:30
У луцькому будинку декілька днів немає води
Сьогодні, 15:13
Розпочався Синод, на якому можуть затвердити Томос для української церкви
Сьогодні, 15:03
Луцькі баскетболісти зіграють перший домашній матч сезону
Сьогодні, 14:50
Схожі новини
Продали саму «коробку»: у «Луцьку Рів'єру» не можуть заселитися через відсутність комунікацій. ВІДЕО Продали саму «коробку»: у «Луцьку Рів'єру» не можуть заселитися через відсутність комунікацій. ВІДЕО
03 вересень, 17:23
Розбиває вікна квартир: у Луцьку нарікають на небезпечний фасад. ФОТО Розбиває вікна квартир: у Луцьку нарікають на небезпечний фасад. ФОТО
30 серпень, 11:24
Луцький будинок – тиждень без води. ВІДЕО Луцький будинок – тиждень без води. ВІДЕО
19 серпень, 14:40
У луцькій мерії мають питання до керівника водоканалу У луцькій мерії мають питання до керівника водоканалу
24 липень, 09:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли, хто із волинян-посадовців має криптовалюту
Сьогодні, 15:48
 0
На Волині в лісі знайшли людські останки
Сьогодні, 15:43
 0
Волинських посадовців, яких впіймали на хабарі, можуть «попросити» з роботи. ФОТО
Сьогодні, 15:30
 0
У луцькому будинку декілька днів немає води
Сьогодні, 15:13
 0
Розпочався Синод, на якому можуть затвердити Томос для української церкви
Сьогодні, 15:03
 0
Медіа
відео
1/8