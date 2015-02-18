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У районі на Волині підняли ціни на проїзд

У районі на Волині підняли ціни на проїзд
Із 12 жовтня жителів Любешівщини чекає нове підвищення вартості проїзду у громадському транспорті.

Про це пише газета "Нове життя".

Зокрема, в автобусах на деяких рейсах уже розвісили оголошення про те, що ціна за проїзд зросте на 30%.

Щоправда, як повідомили журналістам у любешівській автостанції, вартість змінюється лише на маршрутах, які обслуговує підприємець Наталія Приходько.

Інші перевізники поки що не повідомляли про подібні зміни.

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Теги: проїзд, гроші, маршрутки, транспорт
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