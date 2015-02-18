У районі на Волині підняли ціни на проїзд





Про це пише газета



Зокрема, в автобусах на деяких рейсах уже розвісили оголошення про те, що ціна за проїзд зросте на 30%.



Щоправда, як повідомили журналістам у любешівській автостанції, вартість змінюється лише на маршрутах, які обслуговує підприємець Наталія Приходько.



Інші перевізники поки що не повідомляли про подібні зміни.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 12 жовтня жителів Любешівщини чекає нове підвищення вартості проїзду у громадському транспорті.Про це пише газета "Нове життя" Зокрема, в автобусах на деяких рейсах уже розвісили оголошення про те, що ціна за проїзд зросте на 30%.Щоправда, як повідомили журналістам у любешівській автостанції, вартість змінюється лише на маршрутах, які обслуговує підприємецьІнші перевізники поки що не повідомляли про подібні зміни.

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