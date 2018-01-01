Повідомили, коли запрацюють світлофори на проблемному луцькому перехресті
Сьогодні, 12:22
На Волині інспектори побували на перехресті Карпенка-Карого-Задворецька-Чорновола, де ведуться ремонтні роботи.
Про це інформує Патрульна поліція Волині.
Так, на перехресті по вулиці Карпенка-Карого працівники «Луцьксвітла» саме встановлюють світлофори: всі необхідні дорожні знаки тут також є.
Як розповів інженер підприємства, наразі встановили контролери, які управляють світлофорами, і монтують світлофорні колонки, далі проведуть кабелі – і можна вмикати світлофори. Орієнтовно завершити роботи планують до середини листопада.
За їхніми словами, вранці і ввечері тут справжній «час пік», адже потік автомобілів дуже великий. Тож на проблемному перехресті встановлять 27 світлофорів, у тому числі, для пішоходів.
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Про це інформує Патрульна поліція Волині.
Так, на перехресті по вулиці Карпенка-Карого працівники «Луцьксвітла» саме встановлюють світлофори: всі необхідні дорожні знаки тут також є.
Як розповів інженер підприємства, наразі встановили контролери, які управляють світлофорами, і монтують світлофорні колонки, далі проведуть кабелі – і можна вмикати світлофори. Орієнтовно завершити роботи планують до середини листопада.
За їхніми словами, вранці і ввечері тут справжній «час пік», адже потік автомобілів дуже великий. Тож на проблемному перехресті встановлять 27 світлофорів, у тому числі, для пішоходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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