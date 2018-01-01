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Повідомили, коли запрацюють світлофори на проблемному луцькому перехресті

Повідомили, коли запрацюють світлофори на проблемному луцькому перехресті
На Волині інспектори побували на перехресті Карпенка-Карого-Задворецька-Чорновола, де ведуться ремонтні роботи.

Про це інформує Патрульна поліція Волині.

Так, на перехресті по вулиці Карпенка-Карого працівники «Луцьксвітла» саме встановлюють світлофори: всі необхідні дорожні знаки тут також є.

Як розповів інженер підприємства, наразі встановили контролери, які управляють світлофорами, і монтують світлофорні колонки, далі проведуть кабелі – і можна вмикати світлофори. Орієнтовно завершити роботи планують до середини листопада.

За їхніми словами, вранці і ввечері тут справжній «час пік», адже потік автомобілів дуже великий. Тож на проблемному перехресті встановлять 27 світлофорів, у тому числі, для пішоходів.


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Теги: світлофор, Луцьк, перехрестя
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