Повідомили, коли запрацюють світлофори на проблемному луцькому перехресті





Про це інформує



Так, на перехресті по вулиці Карпенка-Карого працівники «Луцьксвітла» саме встановлюють світлофори: всі необхідні дорожні знаки тут також є.



Як розповів інженер підприємства, наразі встановили контролери, які управляють світлофорами, і монтують світлофорні колонки, далі проведуть кабелі – і можна вмикати світлофори. Орієнтовно завершити роботи планують до середини листопада.



За їхніми словами, вранці і ввечері тут справжній «час пік», адже потік автомобілів дуже великий. Тож на проблемному перехресті встановлять 27 світлофорів, у тому числі, для пішоходів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині інспектори побували на перехресті Карпенка-Карого-Задворецька-Чорновола, де ведуться ремонтні роботи.Про це інформує Патрульна поліція Волині Так, на перехресті по вулиці Карпенка-Карого працівники «Луцьксвітла» саме встановлюють світлофори: всі необхідні дорожні знаки тут також є.Як розповів інженер підприємства, наразі встановили контролери, які управляють світлофорами, і монтують світлофорні колонки, далі проведуть кабелі – і можна вмикати світлофори. Орієнтовно завершити роботи планують до середини листопада.За їхніми словами, вранці і ввечері тут справжній «час пік», адже потік автомобілів дуже великий. Тож на проблемному перехресті встановлять 27 світлофорів, у тому числі, для пішоходів.

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