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На Київщині автобус влетів у дерево: пасажир загинув. ФОТО

На Київщині автобус влетів у дерево: пасажир загинув. ФОТО
На автодорозі Згурівка-Яготин водій автобусу не впорався з керуванням та влетів у дерево.

Пасажир службового автобусу помер у лікарні після ДТП – повідомив відділ комунікацій Головного управління поліції у Київської області, передає УНН.

«Вночі на дорозі Згурівка-Яготин (Київська область) водій автобусу Setra не впорався з керуванням, з’їхав з автошляху та врізався у дерево. З тілесними ушкодженнями 36-річного пасажира доставили до лікарні. На жаль, врятувати життя чоловікові не вдалося», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що автобус розвозив працівників одного з підприємств, де загиблий працював вантажником. На момент аварії в салоні перебувало четверо пасажирів.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Автобус помістили на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів.
На Київщині автобус влетів у дерево: пасажир загинув. ФОТО
На Київщині автобус влетів у дерево: пасажир загинув. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Київщина
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