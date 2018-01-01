вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волонтери запрошують родини загиблих бійців на «космічний» тренінг

Волонтери запрошують родини загиблих бійців на «космічний» тренінг
Волонтерський рух «Меценати для солдата» вже вдруге запрошує на українсько-польсько-словацький тренінг з астрономії та авіації родини Небесного Легіону.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці руху у соціальній мережі Facebook.

«Також мають можливість і старші діти учасників АТО чи ветерани війни потрапити у список «Школи космічних лідерів»! Головне, щоб вік учасників був від 16 до 30 років. Формувати список бажаючих будемо з завтрашнього дня», - йдеться у повідомленні.

Вишкіл проходитиме з 9 по 29 листопада у Бжозувській гміні Підкарпатського воєводства.

«В програмі проекту багато цікавих поїздок та зустрічей! Відвідуванням найвищого в Бещадах гірського укриття, Інституту ядерної фізики ім. Генрі Неводнічанськего та Польської академії наук. Навчальна поїздка на велику петлю в Бещадах, в Долину авіації в місті Жешув. Уроки з історії космічних польотів, майстер-класи з астрофотографії. Виїзд в Скальнате Плесо до обсерваторії у Словаччині. День польотів на території осередка, заняття на авіасимуляторах. Практичні заняття та ознайомчі польоти на легких літаках. Лекція запрошеного співробітника польського космічного агентства, зустріч з представником Інституту ядерної фізики, спортивні заняття, польоти на пароплані та культурний відпочинок!» - йдеться у повідомленні.

Волонтери наголошують, що програма поїздки для учасників проекту насичена та зорієнтована на активну сучасну молодь і повністю безкоштовна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волонтери, допомога, благодійність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Були і загули: у Луцьку знесли незаконні сараї. ВІДЕО
Сьогодні, 00:02
11 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волонтери запрошують родини загиблих бійців на «космічний» тренінг
10 жовтень, 23:42
Лучанин опублікував незвичне фото 20-річної давнини
10 жовтень, 22:49
Рекорд дня на Волині: «шумахер» летів селом з шаленою швидкістю
10 жовтень, 22:13
Схожі новини
Волинян закликають зробити подарунок сину загиблого бійця Волинян закликають зробити подарунок сину загиблого бійця
25 вересень, 22:20
Волонтери на Волині збирають гроші на безпілотники для армії Волонтери на Волині збирають гроші на безпілотники для армії
05 вересень, 04:44
Родина загиблого розвідника з Волині пройде реабілітацію в Ізраїлі Родина загиблого розвідника з Волині пройде реабілітацію в Ізраїлі
26 липень, 22:56
Родина волинського Героя відпочине в Ізраїлі Родина волинського Героя відпочине в Ізраїлі
20 липень, 00:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лісівники пообіцяли створити на Волині нові парки та сквери
Сьогодні, 00:48
 0
Були і загули: у Луцьку знесли незаконні сараї. ВІДЕО
Сьогодні, 00:02
 0
11 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волонтери запрошують родини загиблих бійців на «космічний» тренінг
10 жовтень, 23:42
 0
Лучанин опублікував незвичне фото 20-річної давнини
10 жовтень, 22:49
 0
Медіа
відео
1/8