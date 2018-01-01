Волонтери запрошують родини загиблих бійців на «космічний» тренінг

Волонтерський рух «Меценати для солдата» вже вдруге запрошує на українсько-польсько-словацький тренінг з астрономії та авіації родини Небесного Легіону.Про це йдеться у повідомленні на сторінці руху у соціальній мережі Facebook.«Також мають можливість і старші діти учасників АТО чи ветерани війни потрапити у список «Школи космічних лідерів»! Головне, щоб вік учасників був від 16 до 30 років. Формувати список бажаючих будемо з завтрашнього дня», - йдеться у повідомленні.Вишкіл проходитиме з 9 по 29 листопада у Бжозувській гміні Підкарпатського воєводства.«В програмі проекту багато цікавих поїздок та зустрічей! Відвідуванням найвищого в Бещадах гірського укриття, Інституту ядерної фізики ім. Генрі Неводнічанськего та Польської академії наук. Навчальна поїздка на велику петлю в Бещадах, в Долину авіації в місті Жешув. Уроки з історії космічних польотів, майстер-класи з астрофотографії. Виїзд в Скальнате Плесо до обсерваторії у Словаччині. День польотів на території осередка, заняття на авіасимуляторах. Практичні заняття та ознайомчі польоти на легких літаках. Лекція запрошеного співробітника польського космічного агентства, зустріч з представником Інституту ядерної фізики, спортивні заняття, польоти на пароплані та культурний відпочинок!» - йдеться у повідомленні.Волонтери наголошують, що програма поїздки для учасників проекту насичена та зорієнтована на активну сучасну молодь і повністю безкоштовна.