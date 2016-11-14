Впав сам, коли діставав дівчину: на Волині з колодязя врятували двох людей. ФОТО
Сьогодні, 10:44
На Волині врятували з колодязя дівчину та чоловіка, який намагався їй допомогти.
Інцидент трапився 11 жовтня, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Так, о 8:53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у місті Рожище на вул. Незалежності молода дівчина впала у колодязь глибиною близько 9 метрів.
Як з'ясували рятувальники, допомогти дівчині дістатися з пастки вирішив перехожий, тож у колодязі глибиною 9 метрів їх стало двоє.
Рятувальники за допомогою мотузки витягли постраждалу на поверхню, а чоловіка витягнули за допомогою штурмової драбини.
«Вже о 9:20 рятувальники повернулися у пожежну частину. Сама операція з рятування людей проведена досить швидко, а дівчину із сильним переохолодженням ми передали до рук медиків. – Розповів телефоном начальник 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС України у Волинській області майор служби цивільного захисту Володимир Бордосюк. – Зараз наразі вона госпіталізована і знаходиться у медичному закладі».
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Інцидент трапився 11 жовтня, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Так, о 8:53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у місті Рожище на вул. Незалежності молода дівчина впала у колодязь глибиною близько 9 метрів.
Як з'ясували рятувальники, допомогти дівчині дістатися з пастки вирішив перехожий, тож у колодязі глибиною 9 метрів їх стало двоє.
Рятувальники за допомогою мотузки витягли постраждалу на поверхню, а чоловіка витягнули за допомогою штурмової драбини.
«Вже о 9:20 рятувальники повернулися у пожежну частину. Сама операція з рятування людей проведена досить швидко, а дівчину із сильним переохолодженням ми передали до рук медиків. – Розповів телефоном начальник 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС України у Волинській області майор служби цивільного захисту Володимир Бордосюк. – Зараз наразі вона госпіталізована і знаходиться у медичному закладі».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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