Впав сам, коли діставав дівчину: на Волині з колодязя врятували двох людей. ФОТО

На Волині врятували з колодязя дівчину та чоловіка, який намагався їй допомогти.Інцидент трапився 11 жовтня, - інформує ДСНС України у Волинській області.Так, о 8:53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у місті Рожище на вул. Незалежності молода дівчина впала у колодязь глибиною близько 9 метрів.Як з'ясували рятувальники, допомогти дівчині дістатися з пастки вирішив перехожий, тож у колодязі глибиною 9 метрів їх стало двоє.Рятувальники за допомогою мотузки витягли постраждалу на поверхню, а чоловіка витягнули за допомогою штурмової драбини.«Вже о 9:20 рятувальники повернулися у пожежну частину. Сама операція з рятування людей проведена досить швидко, а дівчину із сильним переохолодженням ми передали до рук медиків. – Розповів телефоном начальник 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС України у Волинській області майор служби цивільного захисту Володимир Бордосюк. – Зараз наразі вона госпіталізована і знаходиться у медичному закладі».