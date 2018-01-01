Смертельна аварія на трасі Львів-Ковель: повідомили подробиці
Сьогодні, 11:09
На автодорозі Львів-Жовква-Ковель зіткнулися автобус та легковик. Внаслідок аварії водій та пасажир легковика загинули на місці, ще декілька людей госпіталізували.
Про це повідомили на сторінці Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Facebook.
Нагадаємо, аварія трапилася 10 жовтня, близько 16:45.
Мешканець селища Гірник Сокальського району, виконуючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із рейсовим автобусом сполученням «Львів-Варяж».
В автобусі перебувало близько 15 пасажирів.
У результаті ДТП водій автомобіля Volkswagen Passat та його пасажир, мешканець м. Червонограда 1996 року народження, загинули на місці.
Пасажири автобуса «Еталон» звернулися за медичною допомогою у Жовківську ЦРЛ:
- мешканка с. Острів Сокальського району 1985 року народження. Діагноз: “СГМ. Перелом кісток носа”, від госпіталізації відмовилася;
- мешканка с Деревня, Жовківського району 2006 року народження, (дитина). Діагноз: “Тупа травма живота, забій грудної клітки, забій правої нижньої кінцівки”, скерована для подальшого лікування в ОХМАДИТ;
- мешканка с. Боянець Жовківського району 1973 року народження. Діагноз: “Забій верхньої третини правої гомілки. СГМ. Підшкірна гематома голови”, від госпіталізації відмовилася;
- мешканка с. Боянець Жовківського району 2004 року народження, (дитина). Діагноз: “Тупа травма живота. Забій передньої черевної стінки”, госпіталізована в Жовківську ЦРЛ.
- мешканка. м. Белз, Сокальського району 1983 року народження. Діагноз: “Забій м’яких тканин ділянки голови та лівого передпліччя”, від госпіталізації відмовилася;
- мешканка. м. Белз Сокальського району 1961 року народження. Діагноз : “Забій м’яких тканин голови, лиця і шиї”, від госпіталізації відмовилася.
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Про це повідомили на сторінці Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Facebook.
Нагадаємо, аварія трапилася 10 жовтня, близько 16:45.
Мешканець селища Гірник Сокальського району, виконуючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із рейсовим автобусом сполученням «Львів-Варяж».
В автобусі перебувало близько 15 пасажирів.
У результаті ДТП водій автомобіля Volkswagen Passat та його пасажир, мешканець м. Червонограда 1996 року народження, загинули на місці.
Пасажири автобуса «Еталон» звернулися за медичною допомогою у Жовківську ЦРЛ:
- мешканка с. Острів Сокальського району 1985 року народження. Діагноз: “СГМ. Перелом кісток носа”, від госпіталізації відмовилася;
- мешканка с Деревня, Жовківського району 2006 року народження, (дитина). Діагноз: “Тупа травма живота, забій грудної клітки, забій правої нижньої кінцівки”, скерована для подальшого лікування в ОХМАДИТ;
- мешканка с. Боянець Жовківського району 1973 року народження. Діагноз: “Забій верхньої третини правої гомілки. СГМ. Підшкірна гематома голови”, від госпіталізації відмовилася;
- мешканка с. Боянець Жовківського району 2004 року народження, (дитина). Діагноз: “Тупа травма живота. Забій передньої черевної стінки”, госпіталізована в Жовківську ЦРЛ.
- мешканка. м. Белз, Сокальського району 1983 року народження. Діагноз: “Забій м’яких тканин ділянки голови та лівого передпліччя”, від госпіталізації відмовилася;
- мешканка. м. Белз Сокальського району 1961 року народження. Діагноз : “Забій м’яких тканин голови, лиця і шиї”, від госпіталізації відмовилася.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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