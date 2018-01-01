У Києві грибами отруїлося четверо дітей
Сьогодні, 17:42
У Києві за минулу добу, 10 жовтня, отруїлися грибами четверо дітей, одна з них досі госпіталізована.
Про це повідомив в. о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак, - пише Корреспондент.
"У нас щодня ситуація змінюється. Вчора зареєстрували відразу чотири випадки отруєння грибами. Всі постраждалі - діти: два роки, сім років, 11 років і 16 років. Ступінь отруєння легкий. Найстарший хлопець поки продовжує лежати в лікарні Охматдит", - доповів Чумак.
Він також розповів, що у вересні був зареєстрований смертельний випадок отруєння грибами: помер 53-річний киянин, який зібрав гриби в Києво-Святошинському районі біля села Бузова.
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Про це повідомив в. о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак, - пише Корреспондент.
"У нас щодня ситуація змінюється. Вчора зареєстрували відразу чотири випадки отруєння грибами. Всі постраждалі - діти: два роки, сім років, 11 років і 16 років. Ступінь отруєння легкий. Найстарший хлопець поки продовжує лежати в лікарні Охматдит", - доповів Чумак.
Він також розповів, що у вересні був зареєстрований смертельний випадок отруєння грибами: помер 53-річний киянин, який зібрав гриби в Києво-Святошинському районі біля села Бузова.
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