Як на Волині працюватимуть сервісні центри МВС у святкові дні





У період святкових днів сервісні центри МВС працюватимуть зі змінами у робочому графіку. Цього тижня звична робоча субота буде вихідним днем, - повідомили у прес-службі установи.



Графік роботи територіальних сервісних центрів МВС у Волинській області:

13-15 жовтня — вихідні дні;

16 жовтня — робочий день, скорочений до 15.45 год (за суботу, 13 жовтня).

З 17 жовтня – робота за звичним графіком.



Графік роботи Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області:

13-15 жовтня — вихідні дні;

З 16 жовтня – робота за звичним графіком.



Проконсультуватись про порядок отримання послуг можна за телефонами (044) 290-18-99, (0332) 77-19-74 або на офіційній сторінці Facebook Головного сервісного центру МВС та Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.





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