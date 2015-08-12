Як на Волині працюватимуть сервісні центри МВС у святкові дні
Сьогодні, 19:30
Розповіли про графік роботи сервісних центрів МВС у святкові дні.
У період святкових днів сервісні центри МВС працюватимуть зі змінами у робочому графіку. Цього тижня звична робоча субота буде вихідним днем, - повідомили у прес-службі установи.
Графік роботи територіальних сервісних центрів МВС у Волинській області:
13-15 жовтня — вихідні дні;
16 жовтня — робочий день, скорочений до 15.45 год (за суботу, 13 жовтня).
З 17 жовтня – робота за звичним графіком.
Графік роботи Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області:
13-15 жовтня — вихідні дні;
З 16 жовтня – робота за звичним графіком.
Проконсультуватись про порядок отримання послуг можна за телефонами (044) 290-18-99, (0332) 77-19-74 або на офіційній сторінці Facebook Головного сервісного центру МВС та Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.
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У період святкових днів сервісні центри МВС працюватимуть зі змінами у робочому графіку. Цього тижня звична робоча субота буде вихідним днем, - повідомили у прес-службі установи.
Графік роботи територіальних сервісних центрів МВС у Волинській області:
13-15 жовтня — вихідні дні;
16 жовтня — робочий день, скорочений до 15.45 год (за суботу, 13 жовтня).
З 17 жовтня – робота за звичним графіком.
Графік роботи Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області:
13-15 жовтня — вихідні дні;
З 16 жовтня – робота за звичним графіком.
Проконсультуватись про порядок отримання послуг можна за телефонами (044) 290-18-99, (0332) 77-19-74 або на офіційній сторінці Facebook Головного сервісного центру МВС та Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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