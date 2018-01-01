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Браконьєри виловлювали зі Світязю цінні водорості

Браконьєри виловлювали зі Світязю цінні водорості
Днями служба охорони природно-заповідного фонду Шацького національного природного парку на озері Світязь спіймала браконьєрів, які виловлювали цінну для водойми кладофору.

Про це йдеться на сторінці Шацького нацпарку у Facebook.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли працівники парку затримують правопорушників за виловом цих водоростей.

На зловмисників були складені відповідні протоколи, які будуть передані до правоохоронних органів.

Довідково:

Кладофора - це щільні темно-зелені кулі, утворені колоніями нитчастих зелених водоростей. Вона є одним із найважливіших елементів озерної екосистеми, збагачує озеро киснем і як природний фільтр очищає його. Саме тому ми маємо одне з найчистіших озер в Україні.

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Теги: кладофора, Світязь, Волинь, браконьєри
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