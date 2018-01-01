Браконьєри виловлювали зі Світязю цінні водорості

Днями служба охорони природно-заповідного фонду Шацького національного природного парку на озері Світязь спіймала браконьєрів, які виловлювали цінну для водойми кладофору.Про це йдеться на сторінці Шацького нацпарку у Facebook.Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли працівники паркуНа зловмисників були складені відповідні протоколи, які будуть передані до правоохоронних органів.Кладофора - це щільні темно-зелені кулі, утворені колоніями нитчастих зелених водоростей. Вона є одним із найважливіших елементів озерної екосистеми, збагачує озеро киснем і як природний фільтр очищає його. Саме тому ми маємо одне з найчистіших озер в Україні.