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На Волині перевернулася фура з зерном, рух – паралізований

На Волині перевернулася фура з зерном, рух – паралізований
Поблизу села Скобелка, що на Горохівщині, сталася аварія за участю вантажівки.

Як повідомили очевидці у спільноті "Підслухано Горохів", машини об'їжджають місце пригоди через сусіднє село Бистровиця.

"Всі машини та автобуси об'їжджають через Бистровицю!" - пише місцева мешканка Мар'яна Войтюк.

За інформацією, посеред дороги перевернулася фура з зерном.

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Теги: фура, аварі, Горохів
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Коментарі 1
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О-то так, зроби цим недо... дорогу, так все знищать!
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