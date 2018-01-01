На Волині перевернулася фура з зерном, рух – паралізований
Сьогодні, 19:02
Поблизу села Скобелка, що на Горохівщині, сталася аварія за участю вантажівки.
Як повідомили очевидці у спільноті "Підслухано Горохів", машини об'їжджають місце пригоди через сусіднє село Бистровиця.
"Всі машини та автобуси об'їжджають через Бистровицю!" - пише місцева мешканка Мар'яна Войтюк.
За інформацією, посеред дороги перевернулася фура з зерном.
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Як повідомили очевидці у спільноті "Підслухано Горохів", машини об'їжджають місце пригоди через сусіднє село Бистровиця.
"Всі машини та автобуси об'їжджають через Бистровицю!" - пише місцева мешканка Мар'яна Войтюк.
За інформацією, посеред дороги перевернулася фура з зерном.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
О-то так, зроби цим недо... дорогу, так все знищать!
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