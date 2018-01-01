На Волині перевернулася фура з зерном, рух – паралізований





Як повідомили очевидці у спільноті "Підслухано Горохів", машини об'їжджають місце пригоди через сусіднє село Бистровиця.



"Всі машини та автобуси об'їжджають через Бистровицю!" - пише місцева мешканка Мар'яна Войтюк.



За інформацією, посеред дороги перевернулася фура з зерном.

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