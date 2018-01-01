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Боєць 14-ї бригади Павло Стоянський загинув від кулі снайпера

Боєць 14-ї бригади Павло Стоянський загинув від кулі снайпера
Військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади Павло Стоянський загинув від кулі снайпера.

Про це у соціальній мережі Facebook написав голова Волинської ОДА Олександр Савченко.

Нагадаємо, інформацію про загибель бійця у соцмережі оприлюднила прес-служба бригади.

«Радісну новину про надання Томосу про автокефалію українській церкві затьмарила звістка про смерть ще одного волинського Героя... Павло Стоянський загинув від кулі снайпера в зоні проведення ООС. Йому було лише 29...» - зазначив губернатор.

«Вічна пам'ять Герою 14 ОМБР. Герої не вмирають...» - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання Цензор.Нет, 10 жовтня в районі населеного пункту Золоте Попаснянського району на Луганщині внаслідок смертельного кульового поранення, отриманого під час обстрілу наших позицій, загинув Павло Стоянський, 1989 року народження, житель міста Маріуполь Донецької області, старший солдат 14-ї окремої механізованої бригади.

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Теги: смерть, ООС, Волинь
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