Скандал у Польщі: прикордонники сприяли контрабанді з Волині





Зараз їх взяли під варту, їм загрожує до 10 років позбавлення волі, - повідомляє



Обвинувачення у хабарництві двох працівників прикордонної служби в Грубешові Славоміра М. та Лукаша Г. передали до суду. Розслідування провадило Люблінське відділення департаменту з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури.



«Славомір М. був звинувачений у вчиненні 47 злочинів у 2016-2017 роках щодо прийняття майнових вигод та перевищення чи невиконання своїх обов'язків контролера на прикордонному переїзді в Зосині (межує із волинським пунктом пропуску «Устилуг», - ред). Прокурори встановили, що Славомір М. протягом цього періоду підтримував зв'язок з українськими громадянами, полегшуючи їм здійснювати прикордонні перевірки, зазвичай, в обмін на отримання фінансової вигоди або її обіцянки», ‒ заявив прокурор Мацей Флоркевич.



Славоміра М. також звинуватили в спробі підкупити іншого офіцера прикордонної служби, щоб спонукати його співпрацювати з контрабандистами сигарет. Крім того, їх обох звинуватили в зливанні інформації в квітні 2017 року про розташування патрулів прикордонників особам, які намагалися переправити сигарети через річку Західний Буг із Волині.



Від січня одного з них утримують під вартою. Іншого випустили під заставу 30 тисяч злотих. За польським законодавством, офіцерам загрожує позбавлення волі до 10 років. Обвинувальний акт передали до суду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двох польських прикордонників Грубешівського загону судитимуть за корупцію. Чоловіки спрощували українським контрабандистам умови перетину кордону.Зараз їх взяли під варту, їм загрожує до 10 років позбавлення волі, - повідомляє ZAXID.NET із посиланням на Kurier Lubelski.Обвинувачення у хабарництві двох працівників прикордонної служби в ГрубешовіМ. таГ. передали до суду. Розслідування провадило Люблінське відділення департаменту з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури.«Славомір М. був звинувачений у вчиненні 47 злочинів у 2016-2017 роках щодо прийняття майнових вигод та перевищення чи невиконання своїх обов'язків контролера на прикордонному переїзді в Зосині (межує із волинським пунктом пропуску «Устилуг», - ред). Прокурори встановили, що Славомір М. протягом цього періоду підтримував зв'язок з українськими громадянами, полегшуючи їм здійснювати прикордонні перевірки, зазвичай, в обмін на отримання фінансової вигоди або її обіцянки», ‒ заявив прокурорСлавоміра М. також звинуватили в спробі підкупити іншого офіцера прикордонної служби, щоб спонукати його співпрацювати з контрабандистами сигарет. Крім того, їх обох звинуватили в зливанні інформації в квітні 2017 року про розташування патрулів прикордонників особам, які намагалися переправити сигарети через річку Західний Буг із Волині.Від січня одного з них утримують під вартою. Іншого випустили під заставу 30 тисяч злотих. За польським законодавством, офіцерам загрожує позбавлення волі до 10 років. Обвинувальний акт передали до суду.

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