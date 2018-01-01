У Луцьку на 40-му кварталі встановили контейнери для роздільного збору сміття
Сьогодні, 11:56
В Луцьку продовжується реалізація проекту з роздільного збору твердих побутових відходів.
Про це йдеться на сторінці у facebook Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради.
Відтак, встановлюються контейнери для роздільного збору сміття в районі 40-го кварталу на вулицях Наливайка, Конякіна та Гордіюк.
Контейнери розподілені на три групи: «Сухі відходи», «Вологі відходи» та «ПЕТ-пляшка».
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Про це йдеться на сторінці у facebook Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради.
Відтак, встановлюються контейнери для роздільного збору сміття в районі 40-го кварталу на вулицях Наливайка, Конякіна та Гордіюк.
Контейнери розподілені на три групи: «Сухі відходи», «Вологі відходи» та «ПЕТ-пляшка».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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