Двоє закарпатців з дач на Волині вкрали горіхи
Сьогодні, 12:38
У Ковелі затримали двох мешканців Закарпатської області, які причетні до низки крадіжок із дачних будинків жителів міста.
11 жовтня до поліції звернулися двоє мешканців міста Ковель із повідомленням про викрадення майна з їх дачних будинків, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Зокрема, в одного із заявників злодії викрали 50кг волоських горіхів, а в іншого – різноманітні інструменти та пульверизатор.
Правоохоронці оперативно встановили причетність до даних злочинів 21-річного та 32-річного жителів Закарпатської області. До слова, чоловіки вже притягувалися раніше до кримінальної відповідальності.
Викрадене зловмисниками майно правоохоронці вилучили. Правопорушників затримали в порядку статті 208 КПК України.
Наразі триває досудове розслідування, розпочате за ч.3 статті 185 ( Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває слідство.
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11 жовтня до поліції звернулися двоє мешканців міста Ковель із повідомленням про викрадення майна з їх дачних будинків, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Зокрема, в одного із заявників злодії викрали 50кг волоських горіхів, а в іншого – різноманітні інструменти та пульверизатор.
Правоохоронці оперативно встановили причетність до даних злочинів 21-річного та 32-річного жителів Закарпатської області. До слова, чоловіки вже притягувалися раніше до кримінальної відповідальності.
Викрадене зловмисниками майно правоохоронці вилучили. Правопорушників затримали в порядку статті 208 КПК України.
Наразі триває досудове розслідування, розпочате за ч.3 статті 185 ( Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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