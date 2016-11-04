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Двоє закарпатців з дач на Волині вкрали горіхи

Двоє закарпатців з дач на Волині вкрали горіхи
У Ковелі затримали двох мешканців Закарпатської області, які причетні до низки крадіжок із дачних будинків жителів міста.

11 жовтня до поліції звернулися двоє мешканців міста Ковель із повідомленням про викрадення майна з їх дачних будинків, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Зокрема, в одного із заявників злодії викрали 50кг волоських горіхів, а в іншого – різноманітні інструменти та пульверизатор.

Правоохоронці оперативно встановили причетність до даних злочинів 21-річного та 32-річного жителів Закарпатської області. До слова, чоловіки вже притягувалися раніше до кримінальної відповідальності.

Викрадене зловмисниками майно правоохоронці вилучили. Правопорушників затримали в порядку статті 208 КПК України.

Наразі триває досудове розслідування, розпочате за ч.3 статті 185 ( Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває слідство.

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Теги: крадіжка, Ковель, горіхи, поліція
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