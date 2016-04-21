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У Луцьку наробила переполоху коробка: підозрювали вибухівку

У Луцьку наробила переполоху коробка: підозрювали вибухівку
У Луцьку на 40-му мкрорайоні біля коледжу «Монада» виявили підозрілу коробку, прикріплену до автівки, тож спочатку запідозрли, що це вбухівка.

На місці надзвичайної ситуації працювали вибухотехніки, стояла карета «швидкої допомоги», 4 патрульні машини, пожежний автомобіль тощо, - повідомляє сайт t1.

Також на місці перебували слідчі, правоохоронці утрималися від коментарів. Однак на місці події вдалося з'ясувати, що за безпеку тутешнім мешканцям переживати не варто. За повідомленням, до авто була прикріплена пластикова коробка чорного кольору, всередині якої були магніти, завдяки яким вона і кріпилась. Коробку наразі забрали на експертизу.

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Теги: коробка, вибухівка
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