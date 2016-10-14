«Нам є що захищати»: урочиста посвята ліцеїстів у Луцьку. ФОТО

Першокурсники Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні отримали звання ліцеїста.Посвята відбулася у свято Покрови, 14 жовтня, на Театральному майдані Луцька.Привітати ліцеїстів завітали їх рідні, представники міської та обласної влади, духовенство та небайдужі лучани.За словами голови ОДА Олександра Савченка, недарма для посвяти ліцеїстів обрали день Покрови пресвятої Богородиці. Адже ще з часів козацтва він був важливим для українських воїнів.«Впродовж багатьох століть свято Покрови було головним для українських вояків. Це дружинники княжих часів, козаки, січові стрільці, воїни визвольних змагань 17-20 років, повстанці Холодного Яру, вояки УПА та учасники АТО. Їх усіх, від давнини до сьогодення, і вшановуємо ми сьогодні. Сучасні воїни ЗСУ, Національної гвардії, добровольчі батальйони – це спадкоємці тих, хто боронив кордони і безпеку на своїй землі впродовж тисячоліть. Недарма сьогодні відбудеться посвята ліцеїстів, які є майбутніми захисниками та міцною опорою держави», – зазначив Савченко.У святковій атмосфері молоді вихованці прийняли почесне звання ліцеїста та урочисто присяглися бути надійними та вірними товаришами, зберегти честь ліцею, вірно та самовіддано служити Батьківщині, шанувати і берегти державні символи та національні святині. А також пообіцяли сумлінно готувати себе до військової служби, бути гідними синами великої нації та гордо нести почесне звання ліцеїста.Сьогодні учні також отримали посвідчення ліцеїста та свої перші погони. У ліцеї сподіваються, що більшість вихованців не зійдуть з військового шляху і після здобуття освіти у навчальному закладі. Щороку, за словами педагогів, більшість випускників продовжують військову службу. Окрім того, зараз понад 600 колишніх ліцеїстів перебувають у зоні ООС на сході держави.Привітав ліцеїстів з посвятою також начальник ліцею, полковник«Сьогодні ви вперше в житті перед лицем батьків, рідних, представників влади дали клятву готувати себе до служіння Батьківщині. Я вірю в те, що всі слова, які сьогодні прозвучали на площі, стануть для вас метою, заради якої ви будете навчатися у нашому навчальному закладі. Офіцерський, педагогічний склад ліцею, зробить все можливе, щоб підготувати вас до майбутнього служіння нашій державі. Вірю, що більшість з вас, отримавши погони, отримала їх на все життя. Що сьогоднішня плеяда ліцеїстів зробить все, аби посилити обороноздатність держави», – зазначив Павло Боснюк.Під час посвяти ліцеїсти вшанували пам’ять Героїв, полеглих за волю України, та поклали квіти до фотостенду Героям Небесної Сотні і загиблим учасникам АТО.Також для присутніх вихованці Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні підготували вокальні номери та показові виступи.