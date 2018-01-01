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На лікування онкохворої дівчини луцького фотографа за добу зібрали 388 тисяч

На лікування онкохворої дівчини луцького фотографа за добу зібрали 388 тисяч
На лікування онкохворої дівчини відомого луцького фотографа Володимира Хомича Мар'яни Пархом'юк за добу зібрали чверть необхідної для першого етапу суми - 388 тисяч гривень.

Про це він написав у своєму Facebook.

Хлопець пише, що отримав чимало повідомлень. а кількість репостів просто шалена - понад 2000 у Facebook та ще більше в Instagram.

"І найголовніше: на даний момент ми зібрали вже 388 000грн! А це вже четвертина всієї необхідної суми для першої хвилі лікування! (Всього необхідно 1 400 000грн)
Ви всі дуже круті! Такої підтримки ніхто не очікував! Мар‘яна і так була налаштована по-бойовому, а тепер так само, але ще й з посмішкою і мокрими очима від щастя!" - пише хлопець.

Водночас він відзначив, що є певні проблеми із лімітами на картку Мар'яни, тому кошти можна перераховувати і на його особисту картку.

"Ще раз! Дуже всім вдячні!" - пудсумував фотограф

4149497862229442 Пархом'юк Мар'яна
5168 7556 3302 5024 Хомич Володимир

Нагадаємо, про те, що у дівчини виявили рак крові, Хомич повідомив вчора у соцмережі.

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Теги: Володимир Хомич, Мар'яна Пархом'юк, рак, благодійність
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