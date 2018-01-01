На лікування онкохворої дівчини луцького фотографа за добу зібрали 388 тисяч
Сьогодні, 21:42
На лікування онкохворої дівчини відомого луцького фотографа Володимира Хомича Мар'яни Пархом'юк за добу зібрали чверть необхідної для першого етапу суми - 388 тисяч гривень.
Про це він написав у своєму Facebook.
Хлопець пише, що отримав чимало повідомлень. а кількість репостів просто шалена - понад 2000 у Facebook та ще більше в Instagram.
"І найголовніше: на даний момент ми зібрали вже 388 000грн! А це вже четвертина всієї необхідної суми для першої хвилі лікування! (Всього необхідно 1 400 000грн)
Ви всі дуже круті! Такої підтримки ніхто не очікував! Мар‘яна і так була налаштована по-бойовому, а тепер так само, але ще й з посмішкою і мокрими очима від щастя!" - пише хлопець.
Водночас він відзначив, що є певні проблеми із лімітами на картку Мар'яни, тому кошти можна перераховувати і на його особисту картку.
"Ще раз! Дуже всім вдячні!" - пудсумував фотограф
4149497862229442 Пархом'юк Мар'яна
5168 7556 3302 5024 Хомич Володимир
Нагадаємо, про те, що у дівчини виявили рак крові, Хомич повідомив вчора у соцмережі.
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Про це він написав у своєму Facebook.
Хлопець пише, що отримав чимало повідомлень. а кількість репостів просто шалена - понад 2000 у Facebook та ще більше в Instagram.
"І найголовніше: на даний момент ми зібрали вже 388 000грн! А це вже четвертина всієї необхідної суми для першої хвилі лікування! (Всього необхідно 1 400 000грн)
Ви всі дуже круті! Такої підтримки ніхто не очікував! Мар‘яна і так була налаштована по-бойовому, а тепер так само, але ще й з посмішкою і мокрими очима від щастя!" - пише хлопець.
Водночас він відзначив, що є певні проблеми із лімітами на картку Мар'яни, тому кошти можна перераховувати і на його особисту картку.
"Ще раз! Дуже всім вдячні!" - пудсумував фотограф
4149497862229442 Пархом'юк Мар'яна
5168 7556 3302 5024 Хомич Володимир
Нагадаємо, про те, що у дівчини виявили рак крові, Хомич повідомив вчора у соцмережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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