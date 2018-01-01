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Бабине літо – у розпалі: на яку погоду чекати волинянам

Бабине літо – у розпалі: на яку погоду чекати волинянам
У західних областях України у вівторок температура повітря сягне позначки +24 градуси.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Вівторок візьме від сьогоднішнього понеділка сонце та високу температуру повітря. Протягом дня стовпчики термометрів досягнуть +17+22 градусів. А на Заході, Півдні та місцями у Центрі до +24 градусів. Якесь прямо літо жовтолисте.
Тумани та серпанки гулятимуть, проте більше вночі та вранці.
До речі, вночі. Якраз буде не літо, +3+9 градусів, на Півдні хіба трохи тепліше, так що, гуляючи нічними вулицями, одягайтеся вже по-осінньому.
У Києві і завтра, і весь тиждень погода дасть навіть найвидатнішим ледарям доробити важливі справи, які потребують відкритого повітря.
Буде сухо сонячно та близько +20 градусів.
Тиждень обіцяє бути пречудовим, а зміна погоди в бік похолодання очікується з 21 жовтня.
Так що плануйте, встигайте і милуйтеся жовтнем красивим", - йдеться у повідомленні.

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Теги: погода, прогноз
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