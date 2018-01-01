Бабине літо – у розпалі: на яку погоду чекати волинянам

У західних областях України у вівторок температура повітря сягне позначки +24 градуси.Про це у Facebook повідомила синоптик"Вівторок візьме від сьогоднішнього понеділка сонце та високу температуру повітря. Протягом дня стовпчики термометрів досягнуть +17+22 градусів. А на Заході, Півдні та місцями у Центрі до +24 градусів. Якесь прямо літо жовтолисте.Тумани та серпанки гулятимуть, проте більше вночі та вранці.До речі, вночі. Якраз буде не літо, +3+9 градусів, на Півдні хіба трохи тепліше, так що, гуляючи нічними вулицями, одягайтеся вже по-осінньому.У Києві і завтра, і весь тиждень погода дасть навіть найвидатнішим ледарям доробити важливі справи, які потребують відкритого повітря.Буде сухо сонячно та близько +20 градусів.Тиждень обіцяє бути пречудовим, а зміна погоди в бік похолодання очікується з 21 жовтня.Так що плануйте, встигайте і милуйтеся жовтнем красивим", - йдеться у повідомленні.