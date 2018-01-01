Бабине літо – у розпалі: на яку погоду чекати волинянам
Сьогодні, 12:50
У західних областях України у вівторок температура повітря сягне позначки +24 градуси.
Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Вівторок візьме від сьогоднішнього понеділка сонце та високу температуру повітря. Протягом дня стовпчики термометрів досягнуть +17+22 градусів. А на Заході, Півдні та місцями у Центрі до +24 градусів. Якесь прямо літо жовтолисте.
Тумани та серпанки гулятимуть, проте більше вночі та вранці.
До речі, вночі. Якраз буде не літо, +3+9 градусів, на Півдні хіба трохи тепліше, так що, гуляючи нічними вулицями, одягайтеся вже по-осінньому.
У Києві і завтра, і весь тиждень погода дасть навіть найвидатнішим ледарям доробити важливі справи, які потребують відкритого повітря.
Буде сухо сонячно та близько +20 градусів.
Тиждень обіцяє бути пречудовим, а зміна погоди в бік похолодання очікується з 21 жовтня.
Так що плануйте, встигайте і милуйтеся жовтнем красивим", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Вівторок візьме від сьогоднішнього понеділка сонце та високу температуру повітря. Протягом дня стовпчики термометрів досягнуть +17+22 градусів. А на Заході, Півдні та місцями у Центрі до +24 градусів. Якесь прямо літо жовтолисте.
Тумани та серпанки гулятимуть, проте більше вночі та вранці.
До речі, вночі. Якраз буде не літо, +3+9 градусів, на Півдні хіба трохи тепліше, так що, гуляючи нічними вулицями, одягайтеся вже по-осінньому.
У Києві і завтра, і весь тиждень погода дасть навіть найвидатнішим ледарям доробити важливі справи, які потребують відкритого повітря.
Буде сухо сонячно та близько +20 градусів.
Тиждень обіцяє бути пречудовим, а зміна погоди в бік похолодання очікується з 21 жовтня.
Так що плануйте, встигайте і милуйтеся жовтнем красивим", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В Україні заборонили одразу 8 медпрепаратів
Сьогодні, 13:30
Бабине літо – у розпалі: на яку погоду чекати волинянам
Сьогодні, 12:50
На Волині люди живуть у «гарбузовому» селі. ВІДЕО
Сьогодні, 12:22
Один хлопець у дуже важкому стані, – медики про постраждалого від струму на вагоні у Луцьку
Сьогодні, 11:57
У луцькому парку ловили рибалок-нелегалів. ФОТО
Сьогодні, 11:26