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Педофіл ганявся за дітьми з ножем і молотком

Педофіл ганявся за дітьми з ножем і молотком
У столичному Солом'янському районі затримали чоловіка, що ганявся за дітьми. Батьки викликали поліцію із заявою про педофіла.

Про це пише gazeta.ua.

У його сумці правоохоронці виявили ніж, молоток, скотч і мотузки.

"На вулиці Пітерській це чудовисько з ножем та молотком гналося за дітьми, зокрема за моєю донькою. Його спіймали, а в сумці - ніж, молоток, скотч і мотузки. Бережіть дітей!" - написала у Facebook матір дівчинки, за якою ганялись.

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Теги: педофіл, діти, поліція
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