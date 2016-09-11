Педофіл ганявся за дітьми з ножем і молотком





Про це пише



У його сумці правоохоронці виявили ніж, молоток, скотч і мотузки.



"На вулиці Пітерській це чудовисько з ножем та молотком гналося за дітьми, зокрема за моєю донькою. Його спіймали, а в сумці - ніж, молоток, скотч і мотузки. Бережіть дітей!" - написала у Facebook матір дівчинки, за якою ганялись.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У столичному Солом'янському районі затримали чоловіка, що ганявся за дітьми. Батьки викликали поліцію із заявою про педофіла.Про це пише gazeta.ua У його сумці правоохоронці виявили ніж, молоток, скотч і мотузки."На вулиці Пітерській це чудовисько з ножем та молотком гналося за дітьми, зокрема за моєю донькою. Його спіймали, а в сумці - ніж, молоток, скотч і мотузки. Бережіть дітей!" - написала у Facebook матір дівчинки, за якою ганялись.

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