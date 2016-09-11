Педофіл ганявся за дітьми з ножем і молотком
Сьогодні, 20:37
У столичному Солом'янському районі затримали чоловіка, що ганявся за дітьми. Батьки викликали поліцію із заявою про педофіла.
Про це пише gazeta.ua.
У його сумці правоохоронці виявили ніж, молоток, скотч і мотузки.
"На вулиці Пітерській це чудовисько з ножем та молотком гналося за дітьми, зокрема за моєю донькою. Його спіймали, а в сумці - ніж, молоток, скотч і мотузки. Бережіть дітей!" - написала у Facebook матір дівчинки, за якою ганялись.
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Про це пише gazeta.ua.
У його сумці правоохоронці виявили ніж, молоток, скотч і мотузки.
"На вулиці Пітерській це чудовисько з ножем та молотком гналося за дітьми, зокрема за моєю донькою. Його спіймали, а в сумці - ніж, молоток, скотч і мотузки. Бережіть дітей!" - написала у Facebook матір дівчинки, за якою ганялись.
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