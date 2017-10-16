Синоптики спрогнозували, коли з України втече «бабине літо»





Проте вже на вихідних синоптики прогнозують поступове зниження температури до 13-18 градусів у всіх регіонах України.



Про це йдеться в сюжеті програми



Дещо раніше сонячні дні покинуть Захід і Північ країни, кажуть в Укргідрометцентрі. Там похолодання настане, ймовірно, в четвер. На узбережжі морів, Півдні та Заході України сонячні дні затримаються на кілька днів довше.



На вихідних температура повітря вирівняється завдяки хмарності. Удень вона знизиться, уночі ж навпаки - трохи підвищиться. Суттєвих опадів синоптики поки що не передбачають, але вже за тиждень-півтора, кажуть, слід чекати на рясні дощі.



"Уже денна температура буде дещо нижчою. Знизиться на 3-5 градусів. Нинішніх 20 градусів уже, на жаль, не буде. Перехід нічної температури через нуль (морози) поки що не очікуємо", - зазначив синоптик Укргідрометцентру Роман Банах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні триває "бабине літо". А 16 жовтня температура повітря подекуди прогріється аж до 22 градусів.Проте вже на вихідних синоптики прогнозують поступове зниження температури до 13-18 градусів у всіх регіонах України.Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.19:30 Дещо раніше сонячні дні покинуть Захід і Північ країни, кажуть в Укргідрометцентрі. Там похолодання настане, ймовірно, в четвер. На узбережжі морів, Півдні та Заході України сонячні дні затримаються на кілька днів довше.На вихідних температура повітря вирівняється завдяки хмарності. Удень вона знизиться, уночі ж навпаки - трохи підвищиться. Суттєвих опадів синоптики поки що не передбачають, але вже за тиждень-півтора, кажуть, слід чекати на рясні дощі."Уже денна температура буде дещо нижчою. Знизиться на 3-5 градусів. Нинішніх 20 градусів уже, на жаль, не буде. Перехід нічної температури через нуль (морози) поки що не очікуємо", - зазначив синоптик Укргідрометцентру

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію