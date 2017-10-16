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Синоптики спрогнозували, коли з України втече «бабине літо»

Синоптики спрогнозували, коли з України втече «бабине літо»
В Україні триває "бабине літо". А 16 жовтня температура повітря подекуди прогріється аж до 22 градусів.

Проте вже на вихідних синоптики прогнозують поступове зниження температури до 13-18 градусів у всіх регіонах України.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.19:30.

Дещо раніше сонячні дні покинуть Захід і Північ країни, кажуть в Укргідрометцентрі. Там похолодання настане, ймовірно, в четвер. На узбережжі морів, Півдні та Заході України сонячні дні затримаються на кілька днів довше.

На вихідних температура повітря вирівняється завдяки хмарності. Удень вона знизиться, уночі ж навпаки - трохи підвищиться. Суттєвих опадів синоптики поки що не передбачають, але вже за тиждень-півтора, кажуть, слід чекати на рясні дощі.

"Уже денна температура буде дещо нижчою. Знизиться на 3-5 градусів. Нинішніх 20 градусів уже, на жаль, не буде. Перехід нічної температури через нуль (морози) поки що не очікуємо", - зазначив синоптик Укргідрометцентру Роман Банах.

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Теги: погода, прогноз, бабине літо
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